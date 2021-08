A poeta Cristine Nobre Leite denuncia as privatizações das empresas brasileiras edit

Cipó de Aroeira

Privatizações ou Privatarias?

Por Cristine Nobre Leite

Vamos virando inquilinos

No nosso próprio país

É conclusão que condiz

Mostrada em nossos destinos

Somos uns pobres latinos

Sem ver ação do Estado

À luz do "Privatizado"

Como palco e solução

Cabe-nos reflexão

Nesse assunto delicado

Papel que cabe ao Estado

É cuidar da Economia

Combater pirataria

Ver gasto organizado

Um país bem governado

Cuida bem do que é Estatal

Vendo o seu potencial

Investindo no que importa

Evitando fechar porta

Se o benefício é real

PUBLICIDADE

O que dá lucro é vendido

Aqui na terra brasilis

É como vomitar bílis

De amargor conferido

Dá pra ficar ofendido

Com desestatizações

Governo dando emissões

A um bem que é do povo

Alegando vir um novo

Bem com incorporações

É muita Privataria

Roubam o nosso dinheiro

E o povo brasileiro

Vai ficando à revelia

Governo colocaria

Culpa na corrupção

É muita contradição

Diz que público é ineficaz

Mas o Estado lá atrás

Cresceu com Estatização

PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.