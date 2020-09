Procuradores de pelo em ovo

"O espírito persecutório do Ministério Público contaminou a Lava Jato e vice-versa. Não basta enfraquecer ou extinguir a Lava Jato, é preciso colocar freios na sanha de vários Torquemadas que corrompem o MPF, com Lava Jato ou sem Lava Jato", escreve Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia edit