Procuradoria Geral da República de Angola encerra templos da Igreja Universal no País

Com o encerramento dos principais templos e catedrais de adoração e comercialização da fé da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, ocorrido sexta-feira, 14, avançam investigações por parte da Procuradoria Geral da República daquele país africano, de indícios de crimes de que são acusados pastores e bispos brasileiros, o próximo passo poderá ser a cassação da licença, que dá direito ao exercício de cultos no país.

De acordo com comunicado da Procuradoria-Geral da República (PGR) “as referidas apreensões resultam do fato de haver indícios bastantes da prática dos crimes de associação criminosa, fraude fiscal, evasão de divisas e ilícita de capitais, abuso de confiança, dentre outros ilícitos de natureza análoga”

Com a situação cada vez mais complicada em Angola, prevê-se, nos próximos dias, o retorno ao Brasil de bispos e pastores brasileiros, que agora têm quase tudo encerrado, até mesmo o templo, onde fazia-se as transmissões e gravações de programas religiosos da IURD.

A crise na Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, ganhou contornos e consequências imprevisíveis, desde o momento que a troca de acusações, entre bispos brasileiros e pastores angolanos, entrou numa disputa de liderança.

Uma lista de denúncias, que não se limita apenas a questões econômicas, foi feita nos últimos dias por pastores angolanos, que reafirmaram “não gozarem” das mesmas regalias dos “irmãos” pastores e bispos brasileiros.

Entre as várias denúncias, já formalizadas à PGR, a vasectomia e o processo de castração para evitar que os pastores angolanos tenham filhos são, dentre outros, os mais invocados pela ala angolana que aguardam um desfecho favorável e a continuidade da igreja em Angola, mas com liderança angolana.

Nesta sexta-feira, após uma reunião de quase 4 horas, com bispos brasileiros, a Procuradoria-Geral da República, em conjunto com o Serviço de Investigação Criminal (SIC) procederam o encerramento de vários templos em Luanda, com principais destaques, às catedrais do Morro Bento, do Alvalade, de Viana e do Maculusso, sendo este último, o local onde a Igreja Universal realizava gravações de programas de TV.

