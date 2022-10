Provei do fundamentalismo religioso

O sujeito fazia sua pregação no Metrô cheio, recebendo apoio de pelo menos 70% do passageiros edit

Uma sexta-feira, expediente e semana de trabalho encerrada, é hora de buscar o caminho de casa para começar usufruir o final de semana e o início das férias.

Metrô cheio você imagina uma volta tranquila, mas comigo não foi assim. Na estação da Central do Brasil adentra o vagão um cidadão com uma caixa de som que logo começa entoar cânticos cristãos religiosos, cometendo em uma ação duas infrações no transporte de metrô, pelo menos aqui no Rio: show dentro de transporte e pregação religiosa.

Bom, incomodado com o som alto fiz uma reclamação ao nosso cantor gospel de que ele estaria cometendo uma ilegalidade e que também ele estava atrapalhando o serviço de som do trem que informa sobre paradas e estações.

Não me dando bola, o sujeito seguiu em sua pregação, recebendo apoio de pelo menos 70% do passageiros, que lhe ofertaram dinheiros, entre notas de 10 e 5 reais e moedas, ao mesmo tempo em que me xingavam e vaiavam. Confesso que fiquei tenso.

Um sujeito de quase dois metros, com a camisa do Flamengo, gritou do outro lado do vagão, perguntando se eu estava incomodado. De pronto, eu respondi que sim, pois vagão de metrô não é igreja.

Logo percebi que aquelas pessoas me olhavam com muita raiva, tive a percepção de que estava em uma baita enrascada, correndo o risco de ser linchado. Enquanto isso, o artista gospel aumentava o volume seu canto e as pessoas batiam palmas e louvando aquele momento.

Foram 10 minutos temendo pelo pior que pudesse me acontecer. Nas paradas não havia nenhum dos seguranças do metrô que sempre vejo expulsarem artistas e pedintes dos vagões. Até chegar a minha estação em Del Castilho me senti como um perseguido (judeu ou cigano) na Alemanha Nazista. Desci tendo experimentado uma terrível sensação de medo, não sei como ainda fiquei naquele vagão resistindo a olhares de ódio e xingamentos.

Disso tiro a conclusâo de que estamos num momento muito perigoso de fundamentalismo religioso e que isso pode ser um caminho sem volta. Eles cantam Jesus e declamam palavras que denotam o amor, mas ao encontrar o primeiro dissonante babam de raiva e ódio.

Eu achei tudo muito estanho que aconteceu hoje no metrô do Rio. Não quero insinuar ou levantar suspeitas.

Cuidem-sem, por favor. Em situação semelhante saiam de onde estão e não discutam.

