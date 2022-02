PT 42 anos - coragem para reconstruir o Brasil

Apoie o 247

O PT nasceu do sonho de trabalhadores e trabalhadoras, que em plena ditadura militar ousaram em pensar em um projeto político e social que promovesse mais igualdade, num país melhor para viver, com mais direitos e mais oportunidades. Um sonho político requer uma construção, uma reunião de pessoas e de ideias. E deve ser sempre coletivo. Assim, há 42 anos, nasceu o partido que iria fazer história, e que transformou a vida do povo brasileiro.

Entre os fundadores e fundadoras, estava um metalúrgico, que ao lado de homens e mulheres liderou e deu início a uma caminhada. Foram movidos pela paixão, pelo sonho e pela vontade de lutar sempre, com a bandeira de um partido que olha com prioridade para os mais pobres, que trabalha incansavelmente pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, e que semeia o amor e a esperança por onde passa.

Esse sempre foi o espírito do PT, porque essa é a essência que carregamos mesmo vivendo num país tão desigual. Unidos formamos um partido, com muitos corações batendo na mesma frequência. Somos o retrato de um povo que levanta a cabeça, que vai à luta incansavelmente, e acredita que viver com dignidade não é favor, é direito.

Foram muitos anos de luta, conquistando cada canto do Brasil, até chegarmos à presidência com Lula e Dilma. Sempre reafirmamos o nosso compromisso com os movimentos populares, trabalhadores e trabalhadoras, a quem saudamos em primeiro lugar por fazerem do PT o partido que transformou e faz a diferença na história do Brasil.

Nos governos do PT, com o povo no poder, tiramos o Brasil do mapa da fome. Criamos políticas de moradia para quem sonhava com a casa própria. Levamos saúde às áreas mais pobres e remotas. Incentivamos a produção de alimentos, criamos o maior projeto de infraestrutura com obras em todo o país. Tivemos o maior número de estudantes indo para as universidades e cursos técnicos, inclusive com oportunidade de estudar no exterior. Não podemos esquecer que foi nesta época que as políticas para as mulheres mais avançaram, e que os nossos diversos povos tiveram seus direitos respeitados.

A contradição é sabermos que depois de tudo isso a história democrática do Brasil foi manchada pelas injustiças que sofremos. O golpe contra a presidenta Dilma e a prisão ilegal de Lula mostraram o quanto o nosso projeto distinto, com igualdade social e inclusão, ameaçaram aqueles que pensam só em si, que querem manter o povo brasileiro sem voz, sob o seu domínio e na miséria.

Juntos choramos, lutamos, resistimos e provamos que a verdade e o amor sempre vencem, e que a luta e a justiça nos fortalecem e fazem tudo valer a pena. Quando o Lula saiu da prisão, injusta, eu também estava lá no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo. Muitos pensavam que ele sairia triste, mas ele deu a maior lição de sabedoria, superação e amor, pois com a cabeça erguida e um sorriso no rosto convidou a todos para continuar lutando sem revanchismo e sem ódio no coração.

É com esse grande ensinamento que queremos reconstruir o Brasil junto com Lula, que representa a inspiração e a esperança do povo brasileiro. Somente com um líder do tamanho de Lula vamos trazer de volta o nosso país ao rumo certo. A unidade de todas as forças da classe trabalhadora tem um papel de grande importância neste momento, para fortalecer a luta em defesa da soberania do Brasil e dos direitos conquistados nos governos do PT.

Estamos com Lula nesta jornada, para que o nosso país volte a ter inclusão, pleno emprego e comida na mesa. Um país que volte a sorrir, e que as pessoas tenham esperança em dias melhores. Enquanto houver um brasileiro passando fome, necessidade ou injustiçado, não descansaremos. Enquanto houver desigualdade, desemprego, nos manteremos indignados, arregaçando as mangas e trabalhando para que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades.

Ao cumprimentar toda a militância do PT, nesses 42 anos, reforço a importância de nos unirmos para resgatar o verde e amarelo da nossa bandeira, motivo de orgulho para o nosso povo. Neste momento especial, penso no que diria o meu saudoso pai, o deputado Adão Pretto, que fez história nas lutas populares do PT. Diante de todos os desafios que estamos vivendo, ele diria: tenham coragem! E isso, todas e todos nós temos. Vamos juntos mudar o Brasil!

Vida longa ao Partido de todos os Trabalhadores e Trabalhadoras!

