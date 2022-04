PT e PSB batem o martelo para a chapa Lula/Alckmin, na próxima sexta

Apoie o 247

ICL

As direções nacionais do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e do Partido dos Trabalhadores (PT) se reúnem nesta sexta-feira (8), às 10h, no Hotel Grand Mercure, no (Ibirapuera), em São Paulo, para discutir sobre uma aliança para as eleições presidenciais.

O encontro será fechado e sem transmissão virtual, mas a princípio, a chapa Lula(PT)/Geraldo Alckmin(PSB) estará lançada. Se não para as ruas imediatamente -, segundo Lula afirmou em entrevista à rádio paranaense Lagoa Dourada -, mas na oportunidade o PSB deve propor oficialmente o nome do paulista para o cargo de vice.

Dado à gravidade do quadro político atual, ela seguramente será digerida pela militância dos dois partidos que, de um lado, chegou a torcer o nariz e ameaçar um esperneio – os petistas – e, de outro, o do PSB –, fez corpo mole, esticou as negociações, abusou nas barganhas, mas enfim mergulhou no projeto que pode tirar o país das trevas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Chegou a hora de definir se o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) será seu vice na disputa à Presidência neste ano, avaliou o ex-presidente Lula, preferido em todas as pesquisas até o momento, para ocupar a presidência da República. A ideia, segundo ele, é “levar (o nome de Alckmin) para discutir no PT".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ontem, Lula já tinha se posicionado sobre a chapa, quando disse: "Eu mudei, o Alckmin mudou e acho que o Brasil precisa dessa mudança para que a gente possa reconstruir. Eu fui adversário do Alckmin, não fui inimigo, e feliz era o Brasil no tempo em que a disputa era entre dois partidos democráticos [...], porque tinha um debate civilizado, sobre programa de governo." Foi a senha para apaziguar os ânimos nas fileiras petistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Participam do encontro o presidente do PSB, Carlos Siqueira, e a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin. Ao final, haverá entrevista coletiva do presidente do PSB e da presidenta do PT.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE