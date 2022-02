Apoie o 247

Reunidas na tarde de ontem, 19, numa assembleia plenária fundacional, trinta e cinco lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT) da região litoral leste cearense, entre as quais o Dr. Inocêncio Uchoa (Aracati), Wanderley Bezerra (presidente do diretório municipal de Cascavel), Íris Tavares (ex-deputada estadual), Deodato Ramalho (ex-vereador de Fortaleza), sob a coordenação de Sebastião Mathias (Fortim), dialogaram amplamente em torno dos percalços da conjuntura política estadual e nacional, decidindo consensualmente pela formação do Movimento PT PELA BASE, cuja centralidade está na defesa da candidatura própria do PT ao governo do estado, seguindo os passos do Movimento PT LÁ E CÁ, fundado em setembro do ano passado, e na constituição de Comitês Populares de Luta, tendo em vista a eleição de Lula Presidente em 2022.

Entre os temas centrais que nortearam os diálogos, destaque-se a necessidade de uma contundente e articulada reação da militância petista de todo o estado do Ceará, em face da inexplicável omissão do governador do estado, que é do PT, e da direção estadual, diante das agressões aviltantes e aparvalhadas do presidenciável Ciro Gomes (PDT) contra o Partido dos Trabalhadores, humilhando diuturnamente a sua militância e seus simpatizantes.

Além de uma reação, segundo um dos participantes do encontro, “é preciso exigir que a direção nacional PDT enquadre aquele elemento imediatamente”, sob o risco de uma debandada geral de boa parte do eleitorado petista para candidatos de outros partidos como, por exemplo, do Psol, rechaçando qualquer forma de aliança desfigurada com os pedetistas locais.

Para basear tais encaminhamentos, foi recordado na reunião que em 27 de fevereiro de 2021, Ciro Gomes, em entrevista a um grande jornal de circulação nacional ratificou que a sua tarefa política em 2022 “é derrotar o PT (Partido do Trabalhadores) no primeiro turno da eleição”. Para ele, “o lulopetismo é uma adversidade instransponível em sua relação pessoal com esta sigla partidária”. Em 18 de abril de 2021, disse que “viajaria novamente a Paris no 2º turno da eleição de 2022 com mais convicção. PT nunca mais”. Em 23 de setembro de 2021, com sua nítida posição política de direita, utilizando-se da “narrativa golpista da corrupção e do antipetismo”, continuou seus disparos midiáticos virulentos contra o Partido dos Trabalhadores, argumentando taxativamente que “usará a campanha eleitoral para dizer ao país que Lula adotou a corrupção como método para governar o Brasil quando se elegeu em 2002”. Por fim, no dia 14 de fevereiro de 2022, em outro argumento recente, Ciro Gomes publicou em sua conta no Twitter que “Lula é um político esquerdista conservador e corrupto”.

Outro tema de extrema relevância, debatido pela Plenária, foi a análise de um trecho da entrevista concedida por Lula ao jornalista João Hilário, da Rádio Progresso de Juazeiro do Norte, no dia 18. Além de, inexplicavelmente, “endeusar” Camilo Santana, Lula colocou em suas mãos o poder decisório da definição da chapa majoritária, mas condicionando tal decisão à capacidade de convencimento do governador à direção do PT.

Portanto, o governador tem a responsabilidade de encaminhar o quanto antes uma ampla discussão internamente em sua agremiação política, para que o nome de sua confiança possa vir a ter também a plena confiança do Partido dos Trabalhadores. Trata-se de uma tarefa não muito fácil de concertação, com a finalidade de construir a unidade em torno de um nome, na medida em que o governador não possui vida partidária. Mas além do nome, trata-se também de criar unidade em torno do projeto local que esteja plenamente alinhado com o projeto nacional representado por Lula, que já anunciou uma ampla revisão da contrarreforma golpista trabalhista, da política energética de petróleo, da retomada do conteúdo local e inclusão popular no orçamento público, da soberania nacional com um alinhamento multilateral com as lideranças internacionais.

Fica a pergunta no ar: e se Camilo não conseguir convencer, para onde o PT vai caminhar?

