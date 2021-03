Putin lança guerra monetária contra Biden

Corrida especulativa à vista

A decisão de Putin de não mais negociar com moeda americana é uma declaração de guerra monetária; vai ou não afetar a saúde do dólar nas próximas semanas e meses ou horas? A Europa vai acompanhar os Estados Unidos, fazendo parte da OTAN, para solidarizar-se com Biden contra Putin? Como ficarão os europeus sem o gás e o petróleo russo, se os Estados Unidos punirem a Europa como fazem com os aliados desobedientes, se o dólar afundar na Europa? Putin deu um lance semelhante ao de Saddam Husseim; a resposta de Washington foi a guerra para dominar o petróleo iraquiano; abalada pela crise capitalista aprofundada pelo novo coronavírus, a economia americana, com o dólar se desvalorizando em todo o mundo, salvo no Brasil, submisso a Washington, reagirá como diante do mercado financeiro especulativo nas próximas semanas; há tempos esse assunto, o abandono do dólar por Putin vem esquentando os noticiários econômicos; agora, porém, ganhou força com a declaração de Biden de que Putin é um assassino; teria sido o bandido nas armações contra o sistema eleitoral americano que ajudou eleger Trump; o presidente americano vestiu cowboy para um duelo com o líder russo, na base da provocação; diplomacia do cacete

Estrategista psicológico

Putin se saiu brilhantemente confrontando a acusação de assassino feita por Tio Sam com a história do próprio Tio Sam; alegou motivações psicológicas profundas; quem é o verdadeiro assassino à luz da história: Rússia ou Estados Unidos? Quem jogou bomba atômica sobre populações civis japonesas de Nagazaki e Hiroshima desarmadas? Os assassinos vêem nos outros a sua própria imagem, disse Putin; os extermínios dos índios, a cruel escravidão que deixou sequelas presentes e profundas, não indicariam que são os verdadeiros assassinos? Putin não deixou barato: fêz alertas: a Rússia não teme os Estados Unidos e está preparada para o que der e vier, afirmou; a nova geopolítica com Biden na Casa Branca sinaliza guerra; é a resposta ao ataque ao dólar pela Rússia e à hegemonia econômica e financeiro do império.

Guerra monetária

Colbert, primeiro-ministro de Luiz 14, disse que dívida pública é o nervo vital da guerra; ele moveu várias delas em nome do Rei da França, na tarefa de tomar mercados por meio de ações imperialistas econômicas e financeiras, sempre manipulando e fazendo guerras monetárias; o mesmo fizeram os ingleses, enquanto a libra foi hegemônica, e fazem os americanos, com o dólar; a moeda americana, no cenário da pandemia global, está, no entanto, ameaçada pela hegemonia emergente comercial, financeira e de guerra chinesa, aliada do nacionalismo militar russo; seu horizonte econômico e financeiro é a Eurasia, dominada por governos nacionalistas que expandem mercado interno, de forma estratégica; a estabilidade do dólar estará, nos próximos dias, à prova; ele pode balançar porque a situação concreta internacional não é mais a mesma quando Washington descolou o dólar do ouro e deixou a moeda americana flutuar nos anos 1970 em diante; desta vez o fôlego financeiro americano não é mais o mesmo; o racha dentro do Congresso dos Estados Unidos frente à pandemia que abala o capitalismo demonstra a fragilidade relativa americana em relação ao passado de 30 anos; os efeitos do crash de 2008, que abalou o sistema financeiro, somam-se agora aos abalos sísmicos impulsionados pelo coronavírus; perigo de debacle monetário ronda Washington; Tio Sam, nesse contexto, historicamente, se socorre com suas tradicionais agressões de guerra; estas são o âmago da dinâmica do capital abalado, agora, pela financeirização global especulativa; não se pode descartar volatilidades fortes desestabilizando os mercados, balançando Wall Street; Putin entrou na guerra monetária; o dólar vai suportar até quando ou pode arriar sob impacto da especulação incontrolável?

Nervo vital da guerra

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.