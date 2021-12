Quando a máscara de um machista cai, as mulheres vão à luta!

Apoie o 247

Enquanto o TSE faz campanha contra a discriminação e a violência que a mulher sofre na política, e ainda convoca a população a incentivar as mulheres a serem candidatas para aumentar sua representação nos governos e parlamentos, o governador da Paraíba faz questão de revelar seu desprezo por nós, mulheres.

Ao ser indagado sobre uma crítica que recebeu da vice-governadora, Lígia Feliciano, que comparou a Paraíba atual a uma mulher sofrida, João Azevedo não respondeu à crítica e preferiu gargalhar protagonizando uma cena comuns aos machistas e misóginos.

Ele agiria da mesma maneira se a crítica partisse de um homem? Ou a risada de João Azevedo, um desconhecido que ganhou de presente do povo da Paraíba o cargo de governador, revela um medo inconsciente de enfrentar uma mulher nas urnas?

Essa é exatamente a forma que o atual governo da Paraíba, diga-se de passagem, o segundo estado com maior número de mortes per capita por covid, trata as mulheres que desejam invadir o território de machistas como o dele.

Mais uma manifestação do retrocesso que a Paraíba, quando o coronelismo tenta retomar o protagonismo perdido durante o governo de Ricardo Coutinho. Mais uma vez, volto a perguntar: será que se a crítica fosse feita por um homem a gargalhada teria sido a mesma?

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.