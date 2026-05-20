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      Oliveiros Marques

      Sociólogo pela Universidade de Brasília, onde também cursou disciplinas do mestrado em Sociologia Política. Atuou por 18 anos como assessor junto ao Congresso Nacional. Publicitário e associado ao Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), realizou dezenas de campanhas no Brasil para prefeituras, governos estaduais, Senado e casas legislativas

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        Quando é preciso pôr um fim ao relacionamento

        E então vem a pergunta que não quer calar: se o filme já estava praticamente pago, por que tanta preocupação em conversar pessoalmente com Vorcaro?

        Senador Flavio Bolsonaro fala com jornalistas, em Brasília, após reunião com aliados 19 de maio de 2026 REUTERS/Mateus Bonomi (Foto: Mateus Bonomi / Reuters)
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        A imprensa só fala sobre isso. Parece existir um fetiche em torno do término de relacionamentos de famosos. Não, não estou falando sobre o fim do namoro entre o jogador de futebol e a influencer. É sobre o casamento entre o clã Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro. Relacionamento, aliás, que já teve de tudo: lua de mel financeira, troca de favores quase sexuais, presentes milionários e, claro, aquele velho romantismo de quem descobre que o amor verdadeiro também pode vir em PIX. Mas agora, ao que parece, a relação entrou na fase da DR. E não qualquer DR: uma daquelas "olho no olho", no melhor estilo novelesco, com direito à visita domiciliar ao tornozelado mais famoso do sistema financeiro nacional.

        A cena tem algo de folhetim das nove misturado com episódio de "Os Sopranos". Depois de o patriarca do clã ter entregado ao banqueiro um verdadeiro dote - um banco turbinado, relações políticas privilegiadas e um ambiente regulatório amigável -, eis que surge o rumor de crise no matrimônio. O conto de fadas do chamado "BolsoMaster" parece ter sido atropelado pela inconveniência das investigações da Polícia Federal.

        E então vem a pergunta que não quer calar: se o filme já estava praticamente pago – como declarado pela própria produtora -, por que tanta preocupação em conversar pessoalmente com Vorcaro? Ora, ninguém atravessa o país para visitar um banqueiro em prisão domiciliar apenas para discutir enquadramento de câmera ou roteiro de campanha. Muito menos um senador presidenciável que, convenhamos, não costuma desperdiçar a agenda.

        Talvez tenha sido uma visita de cortesia. Quem sabe um gesto humanitário. Um "como vai essa tornozeleira?". Ou então uma tentativa de salvar o que restou da união estável entre o bolsonarismo raiz e o sistema financeiro camarada. Porque, quando a Polícia Federal começa a puxar o fio, muita gente percebe que o amor era menos ideológico do que patrimonial.

        O curioso é observar como o discurso moralista da extrema-direita brasileira sempre acaba tropeçando em pilhas de extratos bancários. São pessoas que passam anos berrando contra corrupção, mamata e "velha política", mas que parecem desenvolver uma irresistível tara por banqueiros generosos, operadores discretos e empresários de coração aberto - especialmente quando precisam financiar filmes, campanhas, narrativas patrióticas ou vidas nababescas nas terras de Tio Sam.

        A visita de Flávio Bolsonaro ao banqueiro também desmonta aquela velha tese de que tudo não passava de amizade casual. Porque amizade casual não exige reunião reservada em meio a investigações explosivas. Isso já entra na categoria de terapia de casal. E uma terapia complicada: de um lado, um banqueiro acuado; do outro, um senador tentando impedir que o ex-parceiro resolva abrir o álbum de memórias do relacionamento.

        No fim das contas, o "BolsoMaster" talvez entre para a história como o casamento arranjado mais caro desde o Império. Um enlace em que o dote foi público, os benefícios foram privados e a fidelidade durou apenas até a chegada dos mandados judiciais.

        E como toda relação desgastada pela desconfiança, resta agora o medo da separação litigiosa. Porque, em Brasília, muita gente aguenta crise política, denúncia e até operação policial. O que ninguém suporta é ex-aliado ressentido com acesso a documentos, conversas e lembranças comprometedoras.

        Afinal, no amor e na política, o problema nunca é o começo do romance. O perigo sempre aparece quando alguém resolve contar como a história realmente aconteceu.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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