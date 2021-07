Quantos tapas Bolsonaro vai levar na cara?

Caríssimos e prezados leitores! Não perderei muito tempo e nem gastarei muitas palavras para comentar mais uma declaração esdrúxula dada pela presidente Jair Bolsonaro. A sua capacidade de construir pensamentos e verbaliza-los em forma de coliformes fecais, me faz crer que uma latrina inspira o seu raciocínio. É tanta merda que ele tem dentro de si, que é preciso desobstruir as passagens vez ou outra.



Insistindo em tirar a credibilidade das urnas eletrônicas, ciente de que sairá perdedor nas próximas eleições, Bolsonaro fez um desafio quase escatológico propondo que lhe desse “um tapa na cara”, aquele que julgar o nosso sistema eleitoral eletrônico confiável. Apesar da conhecida pulsão de morte que caracteriza a sua personalidade e o seu projeto político, confesso nunca ter imaginado que Bolsonaro pudesse manifestar desejos suicidas. Principalmente, num país onde a maioria da população o quer bem longe.



Bolsonaro não se cansa de testar a nossa paciência. Ele acredita que o povo brasileiro é composto por uma legião de “Jós”, que a cada desventura que lhe acontece, resigna-se e dá glória a Deus. A questão é que Jó, o personagem bíblico, poderia ter a certeza de que Deus o ressarciria de todos os males que lhe acometeram. Por outro lado, a única certeza que temos enquanto Bolsonaro for o “messias” da nação, é que o sofrimento não acabará nunca. E como já nos cansamos de dar a nossa cara a tapa para esse governo, chegou a hora de a cara a ser esbofeteada mudar de lado.



Eu jamais seria capaz de sugerir tamanha violência contra o presidente da república. Por mais amante da violência que ele fosse. Porém, dada a sua vontade expressa publicamente, e para que ele não continue dizendo que discordamos de todas as suas ideias e sugestões, deixo aqui uma pergunta para todos os cidadãos brasileiros que há 25 anos depositam os seus votos na urna eletrônica, que, inclusive, garantiu alguns mandatos parlamentares ao homem que não confia na sua isenção. Quantos tapas Bolsonaro, de acordo com o desafio proposto por ele, merece levar na sua cara de cedro, por questionar algo que nenhum outro político, incluindo os derrotados, nunca questionou?



Creio que não faltarão mãos dispostas a provarem que ele está completamente equivocado e colocando em risco a legitimidade do estado democrático de direito. Sugiro que se crie um calendário por idade, assim como o da vacinação contra a covid, para que não haja tumulto na porta do Alvorada. Claro, todos com máscara, e, principalmente, com álcool em gel para desinfetar bem as mãos após o evento. O famoso “pede pra sair” imortalizado pelo Capitão Nascimento em “Tropa de Elite”, está liberado após cada tapa. “Um tapinha não dói” também vale no refrão.



E para bordar com linha de ouro a nova cortina de fumaça que ele criou, Bolsonaro promete provar que houve fraude na eleição de 2014, na qual Dilma Rousseff saiu vencedora. Marcou para o dia 29/07 a exibição das supostas provas. Não sabemos o que pode vir por aí. Entretanto, em se tratando da credibilidade de suas falas e da lógica de seus raciocínios, ainda bem que Bolsonaro não pediu outro tapa na cara, caso não consiga provar o que afirma. Seria nocauteado pela própria estultícia.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

