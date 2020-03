Quarentena até quando?

"Eu me pergunto por quanto tempo o mundo consegue ficar parado sem explodir. E por quanto tempo o Brasil aguenta a quarentena do estado de São Paulo, que começa hoje", escreve o jornalista Alex Solnik edit

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia O substantivo quarentena refere-se, evidentemente, ao numeral 40, diz respeito à duração – 40 dias – do isolamento sanitário. Separa os doentes dos sãos por esse período. Mas na distopia atual tudo o que é ou era sólido desmancha no ar. Nada mais é o que era. A quarentena pode durar 14 dias, 12 semanas ou sabe-se lá quanto. Depende do país ou do estado do país.

A cada dia que passa fica mais evidente o conflito entre “saúde”, num canto do ringue e “economia”, no outro. No Brasil e no mundo.

A Organização Mundial da Saúde, representante, ao que tudo indica de Deus sobre a Terra decide que o mundo não pode sair de casa. E ponto final.

Governos federais e estaduais passam a impor a lei da OMS sem passar por nenhuma instância. Sem ouvir Congresso, Justiça, povo, nada: execute-se. Coloque-se a humanidade em prisão domiciliar. Sem direito a advogado.

E quem desobedecer está lascado. Em vários países, quem corre na calçada para espairecer está sujeito a prisão e multa.

Tanto a OMS quanto governantes implantaram o decreto do isolamento social sem apresentar soluções para as consequências econômicas e psicológicas dessa determinação. Sem consultar, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio. Sem se perguntar por quanto tempo o mundo pode ficar parado.

A toda poderosa OMS e seus vassalos deveriam, antes ou ao mesmo tempo em que anunciavam sua decisão, mostrar como o mundo vai sobreviver ficando em casa. Por A mais B. Deveriam apresentar alternativas e não passar por cima da questão com um trator.

Claro que eles tinham de cortar o mal pela raiz, mas deveriam saber que não adianta acabar com uma doença e criar outra, tão agressiva quanto: a doença do desemprego e da fome e da violência.

Eu me pergunto por quanto tempo o mundo consegue ficar parado sem explodir. E por quanto tempo o Brasil aguenta a quarentena do estado de São Paulo, que começa hoje.

São Paulo é a locomotiva do Brasil. Se a locomotiva não anda como os vagões vão andar?

E aí? Seremos um país de contaminados e de falidos?

Tem outra questão mal resolvida. A indústria, em São Paulo, pode continuar funcionando. Mas vai vender para quem se o comércio está fechado não se sabe até quando? Será que a indústria vai continuar produzindo sem saber se haverá encomendas?

Não entendi até agora por que essa determinação autocrática não passou pelo crivo dos deputados, não para vetá-la, mas para que não fosse implantada assim no vapt-vupt, para que os direitos daqueles que eles representam, nós, os brasileiros, fossem respeitados e eles apresentassem alternativas menos traumáticas.

Mas ainda está em tempo de eles impedirem o desastre. Quarentena até quando?

