Que Brasil?

O Brasil está de luto, mas não se vê a bandeira do Brasil a meia haste edit

600 pessoas mortas pelo Covid 19, em 24 horas; 7.921 mortes e 114.715 casos confirmados da doença.

E não preciso dizer que estes dados estão subnotificados… o número é muito maior!

Pessoas se expondo ao contágio para receber R$ 600,00, esperando para ser atendidas, dormindo no chão, donde se levantarão com grande chance de terem contraído o vírus, que as matará por uma miséria que não faz justiça ao trabalho que prestam à nação e à riqueza de poucos.

Perdas de pessoas memoráveis para a nação e de pessoas memoráveis para os que as perdem.

O Brasil está de luto, mas não se vê a bandeira do Brasil a meia haste!

A gente vê a bandeira estadunidense descendo a rampa do palácio, mas não se vê a bandeira do Brasil a meia haste!

O Brasil está enterrando brasileiros em número recorde, logo, está de luto, mas não se vê a bandeira do Brasil a meia haste.

Gente sendo enterrada em vala comum, onde jamais será localizada, o Brasil está de luto, mas não se vê a bandeira do Brasil a meia haste!

Agora, no panteão do Presidente aparece, também, a bandeira de Israel, mas não se vê a bandeira do Brasil a meia haste!

O Brasil não liga para os seus mortos, só os que, pessoalmente, os perdem e os heróis de branco que, bravamente, lutam por eles, enquanto vão se expondo ao vírus, enquanto vão contabilizando os colegas que estão a morrer.

Aliás,

Gratidão

Você, de branco, com estetoscópio!

Você, de branco, com medicamento!

Você, no meio de tanto lamento…

Que luta com monstro no microscópio!

Você perdeu colegas de caminho…

E já não tem os leitos que queria,

Nem o respirador que chegaria.

E sem tempo para ter um carinho!

Tendo de decidir a quem acolhe,

Contendo lágrimas a cada morte.

E grato por cada recuperado!

Não sabemos se Deus é quem escolhe…

Mas que nós temos a você, por sorte!

A você, nosso super obrigado!

(Ariovaldo Ramos)

Mas a bandeira do Brasil não está a meia haste!

Sabe de uma coisa, não é só o presidente, mas o brasileiro, ainda que em meio a lágrimas, está dizendo: E Daí?

Parece que será assim, até que acabem com o Brasil… Ele, os Militares, o Judiciário e o Congresso Nacional!

E a nova proposta de muitos à esquerda é trocar a bandeira do Brasil! Que Brasil?

Reconstruíram a Senzala… Temos de tomar a Casa Grande!

