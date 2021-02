Que há para dizer?

Sobre o que falar no país?

Da explosão do Covid, enquanto a vacina implode?

Da vacina da Pfizer, que o governo não quer, mas que já tem registro definitivo da ANVISA, podendo ser comprada por qualquer rico, que não precisará depender do SUS?

Dos evangélicos que foram orar para que um defensor da ditadura fosse solto?

Das pessoas que fizeram efetiva manifestação para mudar o resultado de um programa de seres humanos expostos num zoológico, sob muitos olhares, em tempo integral?

De que esses manifestantes supra-mencionados não fazem nada para mudar a sua sorte e, apenas, apaticamente, assistem ao fim de seu país?

Dos deputados federais que estão tentando mudar seu status frente ao judiciário, em busca de impunidade quase absoluta, podendo apenas ser alcançados por seus pares, mesmo que ataquem as instituições da republica e a própria democracia?

Da delegada da PF acusada de ter forjado depoimentos, segundo consta em trecho de diálogos hackeados: "Como expõe a Érika: ela entendeu que era pedido nosso e lavrou termo de depoimento como se tivesse ouvido o cara, com escrivão e tudo, quando não ouviu nada…”?

A mesma delegada que comandou uma operação que investigava uma suposta corrupção que continua sem provas, no núcleo de ensino à distancia da UFSC que podem ter levado o reitor Luiz Cancellier ao suicídio?

Ou do movimento do presidente de intervir na Petrobras, embora tivesse dito que não o faria, colocando um general para baixar os preços dos combustíveis (o que deu uma colher de chá para os especuladores mobiliários, pois, baixou o preço das ações), sem fazer nada para mudar a política energética, que é a questão, enquanto prepara tudo para a privatização da Eletrobras, apesar do desastre ocorrido no Amapá por causa da privatização do serviço de eletricidade?

E então?

Sabe, a gente quer falar do Brasil, mas, de fato, por enquanto, a gente só sofre o Brasil… Ou sofre de Brasil?

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.