Ninguém no STF pensou que o Banco Central tem de estar submisso à democracia; e que se o Banco Central for independente as eleições ficam comprometidas, uma vez que um dos grandes motores do voto é a manutenção ou a troca da política econômica? edit

Apoie o 247

Clube de Economia

O banqueiro André Esteves, que já esteve preso em Penitenciária, no RJ, em áudio vazado, disse que aconselhou o STF a considerar a independência do Banco Central como constitucional, porque não havia nenhuma razão de se parecer com, por exemplo, a Argentina ao invés de se parecer com Estados Unidos e outras nações onde o banco central é independente.

Quem é esse filho de Belial, como diria o apóstolo Paulo, para dizer o que é e o que não é constitucional? E que argumento é esse? E como o STF aciona um banqueiro para saber se o que mais interessa o banqueiro é ou não constitucional?

Ninguém no STF pensou que o Banco Central tem de estar submisso à democracia; e que se o Banco Central for independente as eleições ficam comprometidas, uma vez que um dos grandes motores do voto é a manutenção ou a troca da política econômica?

PUBLICIDADE

Adianta votar por uma nova política econômica quando o novo governo não terá sequer ingerência na mesma, uma vez que o Banco Central está além e acima da democracia?

Que absurdo é esse que nós estamos ouvindo, com ares de orgulho?

PUBLICIDADE

Também, fez questão de dizer o banqueiro, que é conselheiro do presidente do BC e do presidente da Câmara, ou seja, ele aconselha todo mundo a partir dos interesses da sua classe e do seu negócio.

Que escárnio é esse que nós estamos assistindo no país? Que asco!

PUBLICIDADE

Isso é um escândalo, para dizer o mínimo!

Voltamos à pergunta do velho político: Que país é este?

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.