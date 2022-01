Queiroga enlouqueceu

"Se verdadeira, revela que o ministro Queiroga abandonou a ciência e a razão", diz Alex Solnik sobre a nota do Ministério da Saúde recomendando a cloroquina edit

Por Alex Solnik

Nota do Ministério da Saúde que considera a vacina ineficaz e a cloroquina eficaz contra a Covid-19 parece notícia do Sensacionalista ou do Piauí Herald.

Se verdadeira, revela que o ministro Queiroga abandonou a ciência e a razão.

Ou a ciência e a razão o abandonaram.

