Queiroz não vai delatar Bolsonaro

"Se Queiroz delatar, não vai delatar só os Bolsonaro, mas as milícias do Rio de Janeiro, o Ministério Público não o soltaria por menos. Que vantagem levaria nisso? A liberdade das ruas. Mas conseguiria dormir tranquilamente? Tanto ele quanto a mulher e as filhas?", questiona Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia edit