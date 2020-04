Quem conspira contra Bolsonaro é ele próprio

Por Alex Solnik, para o Jornalistas pela Democracia

Encerrado o conflito com Mandetta, Bolsonaro já coloca o time em campo para uma nova refrega, dessa vez contra três oponentes, isso para referir-se a eles de forma civilizada, já que, para o presidente trata-se de perigosos conspiradores que querem usurpar o seu trono.

A sua paranoia já é conhecida em Brasília e nas cidades satélites.

Logo que assumiu o cargo, o general Mourão, seu vice, foi o primeiro candidato a derrubá-lo, como denunciou Carlos.

E Mourão foi escanteado para sempre desde então. Dá os seus pitacos, mas não tem caneta para concretizá-los nem participa das grandes decisões do governo, como foi essa troca de ministro.

Outros conspiradores vieram a seguir, tais como Gustavo Bebbiano e general Santos Cruz.

Numa situação como a atual, propícia a todo tipo de paranoias, não causa estranheza o fato de o paranoico do Planalto ter “denunciado” uma conspiração para derrubá-lo que reuniria Maia, Doria e o STF. Nessa ordem.

Seria loucura um presidente da República dizer uma coisa dessas em público sem apresentar provas nem logo a seguir processar os conspiradores, mas, como se trata do governante atual, seus delírios são relevados e as provas nunca serão apresentadas por ele porque não há o que provar, como ocorreu no caso de sua denúncia de que o TSE conspirou para impedir sua vitória, em 2018, no primeiro turno.

Maia já sinalizou que não vai comprar a briga, no que está coberto de razão.

Ninguém mais do que ele tem resistido aos insistentes pedidos de impeachment que chegam à sua mesa. Seria o último em alguma suposta lista de conspiradores. Bolsonaro deveria agradecer, em vez de jogar pedras nele.

Quanto a Doria, claro que ele é candidato em 2022, está usando a crise para fortalecer sua imagem, mas deseja derrotar Bolsonaro nas urnas e não o derrubar.

Acusar o STF de participar de uma conspiração não resiste à menor análise.

Quem está conspirando para ser derrubado é o próprio Bolsonaro. Depois de brigar com todo mundo só vai sobrar para ele um desafeto para confrontar: ele próprio.

Quem conspira contra Bolsonaro é ele próprio

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.