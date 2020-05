Quem disse que o governo não tem nenhuma estratégia?

O presidente trocou dois ministros da saúde para fazer publicar um protocolo liberando o uso da cloroquina, cujo ensaio clínico a OMS recém suspendeu por questões de segurança do enfermo - a cloroquina aumenta o risco de morte para os pacientes.

Sabe-se que o presidente não é médico, nem, a rigor, presidente, mas, talvez, ele seja propagandista de laboratório… Sorte de quem optou por tomar Tubaína! É a enfermidade como estratégia!



Em tempo: o laboratório do exército não sabe o que fazer com tanta cloroquina. Não é à toa que o presidente reforçou, por MP, a isenção do servidor público, quanto a equívocos no combate à pandemia.



Parafraseando um ministro do filme, o que, talvez, explique o presidente: “Vamos aproveitar a pandemia e vamos avançar sobre a Amazônia enquanto os brasileiros morrem ou enterram os seus mortos”. O vírus mata as pessoas e o Estado mata o Planeta… A morte como estratégia!



Os alertas de desmatamento na Amazônia batem recorde no primeiro trimestre de 2020, mostram os dados do Inpe



E, no filme, o presidente, reduzindo o nosso vernáculo ao impropério, como um vendedor da indústria de armas, repete a frase de Mussolini sobre armar o povo, e usa a democracia como desculpa! O meio para matar como estratégia!



Bolsonaro insistiu em reduzir controle quatro vezes na pandemia para “armar a população”… Que população?



Parafraseando outro astro do ministério: “Não vamos gastar dinheiro com empresas pequenas...” Por que? Pergunta-se… Só por que elas são responsáveis por gerar 70% dos empregos? O desemprego como estratégia!



De 2007 a 2019, os pequenos negócios criaram 12,4 milhões de vagas, enquanto as médias e grandes empresas perderam 1,5 milhão. (Caged).



O Moro, como era de se esperar, não provou nada, mas, o vídeo elucidou tudo sobre o desgoverno e a não presidência… os imediatos batendo cabeça e a nau, desgovernada, rumo ao iceberg.



E o pastor fez um vídeo para apoiar esse Bolsonaro!



A Casa Grande continua tendo apoio pastoral para manter a escravização!

