Quem é o senador?

“A imprensa livre é o olhar onipotente do povo, a confiança personalizada do povo nele mesmo, o vínculo articulado que une o indivíduo ao Estado e ao mundo, a cultura incorporada que transforma lutas materiais em lutas intelectuais, e idealiza suas formas brutas. “Karl Marx. O ancoradouro do nosso povo brasileiro hoje, é a imprensa livre, sem ela estaríamos submersos pelo mar da Fake News, que cria e recria o kit gay, o kit cloroquina, ou mesmo o kit corrupção. Pesquisa, ensino universitário e extensão universitária, o que chamamos de o tripé do Ensino Superior, especialmente no âmago dos cursos comunicacionais - e o jornalismo é um deles; vem injetando veneno neoliberal nas veias dos seus graduandos, e pós-graduandos.

Parece até aquela história do liberalismo moderno e a democracia atual, que aparentam ser antitéticos, porém são parceiros nas lutas contra o povo. Precisamos pasmar: que os professores universitários defendem a pós-verdade, em aulas, e que eles discriminam os alunos com senso crítico, quando corrigem suas participações em fóruns.

Pasmar e se indignar quando sabemos de pessoas que possuidoras de outras graduações, (em biologia por exemplo) precisam ouvir de docentes ditos mestres, que teorias científicas, como o lamarckismo, se constituem em um conteúdo desenvolvido apenas na grade do ensino médio, e isso se deve ao fato de o aluno, em questão ser aquele tal, que nunca será um robô empresarial, e que não suporta ouvir que o jornalista suprassumo é aquele que no futuro pertencerá à Globo ou à Record.

Nós, que pensamos, estamos grudados em bolhas de descrédito, que geram outras bolhas recheadas de pessoas comprometidas com a desinformação. E o excludente e narcisista neoliberalismo se apoia na liberdade sem igualdade, e na meritocracia falseada, sendo a última, nada mais que a mãe da desigualdade. Em pensar que os direitos naturais não dependem de outorga da coletividade ou do governo. Não podem, em consequência, ser por eles revogados. Têm como fundamento uma concepção geral da natureza humana, que, como diz Bobbio, não precisa estar fundamentada em pesquisa empírica ou provas históricas. Podemos chegar a essa concepção com o uso exclusivo da razão.

Nossa razão se tornou objeto de um contrato que nos jogou no calabouço do estado liberal. O dever de súdito passou a ser o direito do cidadão, ou seja, os termos mudam, mas as circunstâncias continuam idênticas, ou seja, a maioria trilha o caminho árduo da servidão. A liberdade, sem dúvida, é um conceito amplo. Só há liberdade onde o indivíduo não é tolhido por determinações externas a ele, como aquelas provenientes de um poder público. Em outras palavras, quanto mais as leis são amplas e numerosas, menos livres são os indivíduos a elas sujeitos.

E hoje, há uma pergunta que não quer calar, em nome da liberdade: Quem é o senador que estava negociando vacinas?

“Sem sombra de dúvida, a vontade do capitalista consiste em encher os bolsos, o mais que possa. E o que temos a fazer não é divagar acerca da sua vontade, mas investigar o seu poder, os limites desse poder e o caráter desses limites”

Karl Marx

