Quem é WD no jogo do bicho?

Washington Duarte é brasileiro de Campinas, preto e viado. Abandonado ao nascer no próprio hospital, foi colocado em orfanato e, sete meses depois, resgatado pela avó. Estuprado aos 6 anos por um homem (não é redundância, juridicamente mulheres também estupram), WD frequentou escola de dança aos 7 anos e, em seguida, já cantava na igreja. Tentou suicídio por 3 vezes, mas tá aí.

Em 2014 se inscreveu no Youtube e em 2015 lançou seu cover de Beyoncé, If Were a Boy. Em 2016 lança seu EP “Confronto”, mesmo ano em que participa do X Factor na Band. Ao ser recebido no programa pela Fernanda Paes Leme, ela pergunta se ele está nervoso: “eu estou acreditado, estou confiante” e ela não esconde a surpresa, “há, está confiante?” Fernanda já deixava na porta de entrada o cartão de saída: WD foi eliminado logo no início. Porra de confiança...

Em 2018 se inscreve no Show de Calouros de Silvio Santos e é chamado ao palco como “Vaxinton”. Silvio argumenta que chamar “Washington” é pra quem sabe Inglês. WD leva ao palco duas dançarinas brancas e logo chama a atenção de Silvio que, ao invés de entrevistar o cantor, passa a dar atenção às meninas e coloca WD em segundo plano. “Você acha que dançando com o Vaxinton você tem algum futuro na carreira artística?” Silvio não se cansa de ser fuleiro. Terminada a palhaçada, WD alfineta Silvio ao dizer que elas eram mais interessantes do que ele. Aí Silvio começa a interagir com o cantor comentando sobre o impacto do seu visual perante os outros: “quando vc pega um ônibus.., porque por enquanto vc não tem carro”, “opa, tenho!” interrompe WD “eu já tenho trabalho”, ao que Silvio responde “tem carro? então sorte tua!”.

Tá bom pra você, caro leitor?

Ainda em 2018 escreve, dirige, produz e roteiriza o clipe “Eu sou” vomitando uma depressão que te perseguia e vai tentar a vida no Uruguai onde participa do Got Talent. Nos tempos em que passa lá come apenas arroz e ovo, perde 8 quilos, mas se apresenta brilhantemente e chega à semifinal.

Finalmente em outubro de 2020 a Rede Globo enxerga Washington Duarte e o convida para participar do “É de casa” (sic), não do Brasil, mas de sua casa em Montevidéu. É de casa é uma ironia sem fim.

Mas foi somente depois de ver sua música em outros realities na Band, no Uruguai e na República Dominicana é que a Globo resolve tomar a paternidade de Washington.

Com o The Voice Brasil, a Globo mostra que sua vida continuará difícil, se depender dela, já que WD ainda precisa merecer a vitória nas competições que se seguirão, muito menos pelo artista que é e muito mais pela necessidade crescente da emissora de pegar carona na virtude alheia, por faltar-lhe a sua, e depois largar aí como fez com Jean Wyllys e tantos outros. E só ganhará se não tocar nas máquinas de café da emissora como aconteceu na sua afiliada, a Rede Bahia.

A Globo não quer reconhecer ninguém mesmo porque, com os jurados que monta, que não representam nada nem para o preto nem para o LGBT e muito menos para os artistas brasileiros, não contagiará quem conhece a história de artistas, de pretos e de LGBT`s. Washington, ao mirar Iza, fez a única opção possível, pois sabe muito bem que os outros três não valem nada no jogo do bicho, nem na fila do gás.

