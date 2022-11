Quem irá salvar as crianças desses terroristas?

Apoie o 247

ICL

O Brasil dormiu no dia 30 de outubro em festa pela vitória da democracia. Lula foi eleito pela 3º vez como presidente do Brasil. Em todos os cantos do Brasil e do mundo comemorou o resgate da democracia em terras brasileiras.

Como em todo processo de eleição há ganhadores e perdedores, essa é a regra do jogo democrático em um estado republicano. E é natural que o adversário perdedor lamente sua derrota.

O que estamos assistindo no Brasil desde o dia 31 de outubro é um crescente estímulo à invasão de estradas em todo país para contestar os resultados das eleições presidenciais. Um tipo Capitólio Tupiniquim.

Bolsonaro já tentou demonstrar de toda forma seu descontentamento com sua derrota. Os apoiadores de Bolsonaro não encontraram respaldo da população, da imprensa nacional ou internacional aos seus clamores de perdedores.

Então resolveram agir de forma criminosa, à luz da polícia rodoviária federal, a invadir estradas e impedir o direito de ir e vir dos(as) cidadãos(ã) e destruindo patrimônios públicos e privados.

Um grupo bem organizado, financiado e orientado começou a invadir as estradas no Brasil e já acumulam paralisações em quase todos os estados. E mediante a última fala do presidente da república Jair Messias Bolsonaro (02/11), ele ordena que as manifestações aconteçam e as propaga de forma subliminar. O gabinete do ódio não iria ficar em silêncio logo agora na derrota.

Ao observar estes atos se percebe que eles têm uma característica de serem paramilitares, que promovem crimes com um viés terrorista e são de extrema direita que tem o apoio do presidente perdedor das eleições, Bolsonaro.

Um dos atos mais cruéis que se possa ver neste cenário de guerrilha urbana, construída por paramilitares da extrema direita bolsonarista, foi usar o corpo das crianças como escudo humano para impedir o desbloqueio das estradas.

Este é o cenário atual deste total desgoverno no Brasil. Isso precisa ser denunciado nacional e internacionalmente com urgência.

Uma barbaridade como nunca antes vista no Brasil. E o mais grave com a conivência das instituições de segurança pública que nada fazem para proteger a vida dessas crianças que os pais criminosamente usam seus filhos como escudo humano.

Estas pessoas não têm condições sequer de tomar conta de seus filhos(as), já que são capazes de promoverem brutal violência física, psíquica e moral as suas crianças. Esses arruaceiros são criminosos com os próprios filhos(as). Imagina o que eles não devem fazer no mundo privado com estas crianças? Nunca antes vimos algo assim no Brasil. Em nome da família produzem violência com seus filhos(as).

Ao ver a cena bárbara e cruel pressupõe-se que as instituições de proteção às crianças precisam agir com urgência nestes casos e que sejam julgados estes pais e mães criminosos para com seus filhos(as). Se eles tratam assim até os seus filhos imagine o que farão com os seus oponentes.

A extrema direita não respeita nada e nem ninguém, ela tem sede de poder. O gabinete do ódio funcionou assim o tempo todo durante o mandato do presidente Bolsonaro.

Eles vivem falando que defendem a família. Isso é mentira. Eles usam seus próprios filhos(as) como escudo em campo de batalha que eles construíram. São pessoas criminosas e perversas com seus filhos(as). Há uma barbárie sendo feita neste momento e precisa ser denunciada aos órgãos competentes para agirem com urgência para garantir o bem estar destas crianças que estão sendo criadas por seres criminosos, delinquentes e terroristas.

Como serão afetadas as vidas dessas crianças a serem usadas como escudo por adultos, que são seus pais, que deveriam protegê-las, que as colocam em risco de vida. São pais e mães delinquentes e terroristas em suas guerras políticas antidemocráticas que buscam construir uma extrema direita no Brasil a serviço de Bolsonaro a manter um capital político após a derrota.

Se estes pais e mães, como seres humanos foram capazes de usar até seus filhos em um campo de guerra, serão capazes de fazer o que mais? Parece que todos os laços da civilidade foram rompidos por estes seres. As máscaras de ordeiros caíram por terra, por tão pouco. Sim, estas pessoas nunca defenderam a família, pois um pai e uma mãe jamais colocam a vida do filho em risco. E nunca defenderam a pátria, pois não aceitam um resultado de uma eleição que foi democrática. E estão muito longe da religião, pois não demonstram serem dignos de cuidar dos próprios filhos(as) como pode se ler em Marcos 9 36:37.

"E, tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo; e quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também àquele que me enviou".

Essas famílias paramilitares da extrema direita ligadas a Bolsonaro são uma vergonha para o Brasil, são seres monstruosos que mostram sua cara ao se vestirem das cores da bandeira e as mancham com as dores e medo de seus filhos(as).

Esses extremistas da direita romperam todos os laços civilizatórios de respeito à vida das suas próprias crianças ao usá-las como bucha de canhão em suas manifestações violentas antidemocráticas.

São seres desumanos e covardes. Devem ser julgados e condenados como tal.

Por isso a vitória do Lula foi fenomenal para estancar este ovo da serpente antidemocrática que estava em gestação no Brasil.

A democracia venceu para que possamos voltar a nos sentirmos vivendo em uma terra mais civilizada.

Chega de barbárie.

Respeite o resultado das eleições em respeito à democracia.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.