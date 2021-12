Quem quiser se aproximar de Deus nesse Natal, deve se afastar de Jair Bolsonaro

Apoie o 247

Jingle bell! Entre renas, hienas e gados, papai Noel terá a missão mais importante de sua vida. Devolver o tal do espírito natalino a uma sociedade que se perdeu no discurso beligerante e diabólico de um anticristo adorador da fome, da miséria e da morte. Jair Bolsonaro é o anticristo desse Natal. A besta que emergiu do ódio e propagou o terror pelo país afora. Nunca se havia visto alguém com tamanha predisposição ao caos como governante dessa nação. Bolsonaro é um anátema sobre o Brasil. Uma maldição plantada pela elite burguesa para dizimar os mais pobres. Aqueles que Jesus Cristo, o aniversariante deste dia, sempre protegeu e destinou a eles um olhar especial.



Certamente, Jesus teria problemas de relacionamento com o Herodes do Rio das Pedras, sabendo que o seu projeto de poder que coloca “Deus acima de todos”, passa pelo extermínio dos menos favorecidos e pela imposição da extrema pobreza sob o lucro dos grandes empresários, como política de crescimento econômico. O deus do slogan de Bolsonaro deve ser o diabo. Aquele que, por inveja do criador do universo, sempre quis roubar o seu trono e se passar por ele. Mas nunca será. Ainda que haja falsos profetas disfarçados de homens de Deus para tentar entroniza-lo no seio da boa fé do povo, a luz divina sempre há de iluminar os bons corações e estes resistirão aos enganadores que vêm para roubar, matar e destruir.



Ninguém mais do que Bolsonaro e sua corja, representam o lema do inimigo de nossas almas. Roubar, matar e destruir, eis a missão que eles vieram desempenhar entre nós. Roubar direitos e dignidade, matar de fome e de sede de justiça e destruir o pouco do que havia sido conquistado pelas minorias neste país. Em contraposição ao Cristo que nasce numa manjedoura, cresce como um pobre operário e se torna um líder social popular na luta por igualdade, o bolsonarismo criou um Jesus a imagem e semelhança da podridão que eles exalam em pensamentos e ações. Um Jesus que do alto de uma de goiabeira, porta um fuzil e fica à espreita de uma nova vítima. De preferência, um preto, um pobre, um gay, uma mulher.



Quando pesquisas começam a indicar o arrependimento dos evangélicos no apoio do atual presidente da república, eu me lembro de um jargão religioso que diz “quem não vem pelo amor, vem pela dor” Que venham, pelo menos, não importando como, para o lado da luz. O lado que Jesus Cristo com toda a certeza estaria. O oposto a Jair Bolsonaro. Foi preciso sentir na carne, assim como Cristo sentiu na cruz, as dores produzidas por um governo injusto, pérfido, opressor, maligno e assassino, para entender o que está escrito em Marcos 13:6, que diz que muitos viriam em nome de Jesus e enganariam a multidões. A multidão parece ter descoberto, embora tarde demais, que aquele messias que apoiava a tortura, instigava o preconceito e a violência e prometia fuzilar opositores, não pode ter sido enviado por Deus. Não pelo Deus amoroso e justo que criou o universo com tamanha perfeição.



A principal missiva para este Natal deve ser enviada a todos aqueles que pretendem se aproximar um pouco mais de Deus. Afastem-se de Jair Bolsonaro e vocês verão a luz. A luz do Cristo ressuscitado que ilumina a fé cristã e nos afasta das trevas da ignorância, do fascismo e do mal que representa o governo Bolsonaro. Um governo que colocou milhões de pessoas na miséria e está proporcionando um Natal de fome para milhares de famílias. Enquanto ele diverte dançando funk durante um passeio de lancha, a maioria do povo brasileiro tenta se equilibrar numa corda bamba, enquanto é obrigado a dançar ao som de uma marcha fúnebre. Por todos os outros absurdos que ele produziu e protagonizou ocupando a presidência da república, a mensagem que todo cristão precisa transmitir à so ciedade é uma só. Quem quiser se aproximar de Deus, deve se afastar de Jair Bolsonaro.



Feliz Natal! Lula 2022!

