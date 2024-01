"Quero ser amigo do Quaquá"

Valter Pomar diz que "apenas o realismo fantástico" pode explicar a tolerância que o "grupo majoritário" da direção nacional do PT tem "com este cidadão" edit

O deputado federal e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, tem seus momentos de fúria, especialmente contra quem ele chama de “esquerda de Ipanema” e, até mesmo, com bolsonaristas que atrapalham suas lives.

Mas não deixam de surgir provas consistentes de que, na verdade, Quaquá é acima de tudo um bom amigo para pessoas de bem que atravessam horas difíceis.

Três provas disto.

Primeiro, sua foto com o general Pazuello.

Deputado petista que postou foto com Pazuello diz que quer votos do ex-ministro para propostas do governo | Política | G1 (globo.com)

Segundo, seu voto na comissão de ética da Câmara dos Deputados.

Conselho de Ética arquiva cassação de Nikolas e Zambelli com ajuda de Quaquá | Revista Fórum (revistaforum.com.br)

Terceiro, seu artigo em defesa de Brazão.

Cuidado para não assassinarem Marielle novamente! - Washington Quaquá - Brasil 247

Neste último artigo, Quaquá escreveu o seguinte: “Conheço o Domingos Brazão de longa data, inclusive de campanhas eleitorais nacionais onde ele esteve do nosso lado. Sinceramente, não creio que ele tenha cometido tal brutalidade. Espero que as acusações que estão lhe fazendo não sejam validadas com base apenas na delação de um assassino ligado ao bolsonarismo. É imprescindível que se apresentem provas concretas que possam confirmar a delação”.

De fato, delação não é prova.

De fato, todo mundo é inocente até prova em contrário.

Mas, vamos combinar, é preciso ser muito amigo, para vir à público defender um cidadão cuja ficha corrida lembra pau de galinheiro.

Claro que há quem diga que, por detrás de tamanha demonstração de amizade, existiria apenas cálculo. Qual, não me disseram.

Da minha parte, como quase tudo na vida, acho que pode ser, sempre pode ser. Mas meu temor é que seja amizade mesmo.

Motivo pelo qual estou pensando em produzir, não um brazão, mas um botton com a inscrição “Quero ser amigo do Quaquá”.

Será meu reconhecimento ao fato de que apenas o realismo fantástico é capaz de explicar a tolerância que o PT - ou, para ser mais preciso, o grupo majoritário na sua direção nacional - segue exibindo com este cidadão.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.