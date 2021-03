Espera-se que essa triste figura se preocupe mais com o seu próprio rabo porque sabemos que “quem cochicha o rabo espicha”, uma hora dessas as coisas aparecem e se espicham para abalar os duvidosos e mal resolvidos alicerces do Planalto edit

Outro dia, num discurso histórico no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo (SP), o ex-presidente Lula falou, entre outras coisas, sobre a possibilidade de o povo ter a esperança de voltar a comer uma picanha.

Convenhamos que, pela grave situação em que vivemos, o cenário político precisa mudar (e muito) para que possamos ter de volta no poder governos progressistas e democráticos, como tivemos no passado recente, para que a justiça social prevaleça e muito mais pessoas tenham possibilidade de comprar uma picanha, vez ou outra.

Mas, o que se pode esperar (e pensar) de um governo militarizado, de extrema direita, cujos representantes falam em “mamadeira de piroca”, “golden shower” e “máscara no rabo”? Ou será que essa gente que ocupa postos-chave nesse governo tem algum tipo de problema mal resolvido, não está sabendo se comunicar e existe uma mensagem subliminar que ainda não conseguimos captar?

De um modo geral entende-se que não se pode esperar nada desse governo que trabalha num projeto nitidamente genocida. O número de mortos pela pandemia do coronavírus passa das 275 mil pessoas e a agressividade aumenta a cada dia, como essa última proferida pela triste figura que mandou enfiar a “máscara no rabo”.

Espera-se que essa triste figura se preocupe mais com o seu próprio rabo porque sabemos que “quem cochicha o rabo espicha”, uma hora dessas as coisas aparecem e se espicham para abalar os duvidosos e mal resolvidos alicerces do Planalto.

Nessa linha, lembrando as recentes palavras do ex-presidente Lula sobre a picanha, fica aqui uma receita de rabada com agrião: 1) corte o rabo de boi nas juntas, 2) tempere com sal e pimenta do reino a gosto, 3) rebole os pedaços de rabo na farinha de trigo, 4) coloque um pouco de óleo na panela de pressão 5) acenda o fogo e doure os pedaços de rabo, 6) acrescente uns dentes de alho picados, 7) depois de bem dourados os pedaços de rabo junte umas cebolas picadas, 8) doure mais um pouco toda essa mercadoria, coloque o agrião ligeiramente rasgado na panela e cubra com água quente para cozinhar na pressão.

“É melhor atirar-se em luta, em busca de dias melhores do que permanecer estático como os pobres de espírito que não lutaram mas também não venceram.” (Bob Marley).

