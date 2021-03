Rachar a direita, desafio Lula para vencer Bolsonaro

Rachar a direita e atraí-la para esvaziar Bolsonaro já começou a ser a primeira tarefa política de Lula depois do seu histórico discurso de volta à cena política como candidato liberado pelo STF; 1ª dissidência: deputado Rodrigo Maia, DEM; deputado Arthur Lira, PP, lançou flores: Lula livre, morra Moro!; o JN virou lulista; Lula internacional fortalece SUS-OMS; Brasil volta a ser atrativo por seu mercado; surgem novas expectativas com política desenvolvimentista lulista; Mercado ensaiou especulação desestabilizadora, puxando dólar e derrubando bolsa; num segundo momento, a bolsa voltou a subir e o dólar estacionou; pura especulação criminosa. Lula não quer Banco Central independente; quer BC investindo não na especulação que está dolarizando a economia, como se vê pela cotação dos combustíveis; quer sim, investimentos em infraestrutura, estradas, portos, armazéns, industrialização do agronegócio, para o país ganhar no somatório de suas riquezas agregadas etc; Lula falou como grande líder latino-americano e internacional e limpa o ar político empesteado de negacionismo e fundamentalismo medieval bolsonarista; pinta outro clima que dá o novo comando político; com Bolsonaro, o país virou pária e ninguém quer saber dele; caso único na história de presidente que aposta contra seu próprio país, como se verifica sua condução incompetente na área de saúde; tentou vencer pandemia com restrição monetária radical neoliberal; estrepou.

PÁ DE CAL NO NEOLIBERALISMO

Lula criticou com autoridade a catástrofe econômica neoliberal e já dá novo tom, predispondo-se a conversar com trabalhadores e empresários em busca de discurso nacional desenvolvimentista. É algo sintonizado com a política de investimento público de Biden, nos EUA; outro dia, Lula falou em investir R$ 500 bilhões emergenciais para alcançar 600 reais de auxílio emergencial; colapso do consumo interno exige, segundo Lula, injeção gigante de dinheiro; 600 reais não são despesas, mas investimentos, para puxar demanda e aumentar arrecadação e novos invdstimentos; Biden faz o mesmo: joga 1,9 trilhão de dólares na circulação capitalista americana capenga na pandemia; sem Estado o capitalismo afoga no subconsumismo na pandemia do novo coronavírus. Lula, ao dizer isso, massacrou, políticamente, Bolsonaro e sua política ultrarradical antipopular, sanitariamente, genocida; Guedes que se cuide, querendo arrancar R$ 44 bilhões do lombo dos servidores para bancar auxílio emergencial com ajuste fiscal com teto de gasto; pode ser defenestrado; sua política econômica é remédio amargo que tira voto de Bolsonaro; Lula, como em 2008, promete sair da crise crescendo para país voltar a 6ª economia mundial; com Bolsonaro, caiu pra 12º lugar. Desastre.

