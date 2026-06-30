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      Jair de Souza

      Economista formado pela UFRJ, mestre em linguística também pela UFRJ

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        Racismo é coisa do diabo

        Neste caso específico da perseguição às religiões de matriz africana, as características da maldade se mostram ainda mais perversas

        Candomblé e Umbanda, as maiores vítimas da intolerância religiosa (Foto: FOTO: Reprodução)
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        É plenamente justificada a indignação do Ministro do STF Flávio Dino com a monstruosa operação da PM de Tarcísio de Freitas numa escola em razão de uma denúncia de um pai quanto a escola estar expondo as crianças a coisas relacionadas com religiões de matriz africana.

        Mas, se a violência da PM neste caso é condenável em sua totalidade, não podemos deixar de lado os fatores que induziram os país de um aluno a fazer uma denúncia tão cruel e desumana.

        A explicação, uma vez mais, pode ser encontrada nas diabólicas manipulações ideológicas executadas pelos partidários do colonialismo e do imperialismo, como pretexto para justificar seus enormes crimes contra a humanidade.

        Neste caso específico da perseguição às religiões de matriz africana, as características da maldade se mostram ainda mais perversas. É que os órgãos difusores do mais nefasto pensamento imperialista, ou seja, os representantes da ideologia do neopentecostalismo, estão atuando intensamente entre as próprias comunidades negras com vista a fazer que os descendentes daqueles que foram sequestrados na África e trazidos para cá para trabalharem como escravos passem a repudiar e a odiar tudo o que tenha a ver com seus povos originários.

        Não pode haver nenhuma dúvida na mente de ninguém de boa fé. Isto é racismo da pior espécie. E o racismo não tem absolutamente nada a ver com Jesus. O racismo é coisa do diabo. 

        Quem pratica e propaga o racismo está a serviço das causas do senhor das trevas. É simples assim! 

        O vídeo com a fala de Flávio Dino está disponível em: https://www.tiktok.com/@josespadois/video/7657271443767561493?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7521408034649736709

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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