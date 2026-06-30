É plenamente justificada a indignação do Ministro do STF Flávio Dino com a monstruosa operação da PM de Tarcísio de Freitas numa escola em razão de uma denúncia de um pai quanto a escola estar expondo as crianças a coisas relacionadas com religiões de matriz africana.

Mas, se a violência da PM neste caso é condenável em sua totalidade, não podemos deixar de lado os fatores que induziram os país de um aluno a fazer uma denúncia tão cruel e desumana.

A explicação, uma vez mais, pode ser encontrada nas diabólicas manipulações ideológicas executadas pelos partidários do colonialismo e do imperialismo, como pretexto para justificar seus enormes crimes contra a humanidade.

Neste caso específico da perseguição às religiões de matriz africana, as características da maldade se mostram ainda mais perversas. É que os órgãos difusores do mais nefasto pensamento imperialista, ou seja, os representantes da ideologia do neopentecostalismo, estão atuando intensamente entre as próprias comunidades negras com vista a fazer que os descendentes daqueles que foram sequestrados na África e trazidos para cá para trabalharem como escravos passem a repudiar e a odiar tudo o que tenha a ver com seus povos originários.

Não pode haver nenhuma dúvida na mente de ninguém de boa fé. Isto é racismo da pior espécie. E o racismo não tem absolutamente nada a ver com Jesus. O racismo é coisa do diabo.

Quem pratica e propaga o racismo está a serviço das causas do senhor das trevas. É simples assim!

O vídeo com a fala de Flávio Dino está disponível em: https://www.tiktok.com/@josespadois/video/7657271443767561493?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7521408034649736709