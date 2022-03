Raias marcadas no primeiro turno

Apoie o 247

Pelas demonstrações das pesquisas de intenção de voto, o presidente Jair Bolsonaro vem retomando parte do eleitorado que havia perdido por conta do desastre do seu governo, principalmente durante a pandemia.

Com 74% de pessoas imunizadas com duas doses ou dose única, a pandemia vai saindo da pauta, minimizando, no senso comum, a responsabilidade de Bolsonaro nas centenas de milhares de mortes quando empunhava a bandeira antivacina.

Enquanto isso, a indefinição do vice na chapa de Lula vem causando desgastes dentro e fora do Partido dos Trabalhadores, o que deixa o nome do ex-presidente estático nas pesquisas, esperando uma movimentação no tabuleiro.

As convenções partidárias, coligações e registros de candidaturas deverão ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto, segundo o calendário eleitoral. Antes disso, os partidos farão o lançamento das pré-candidaturas.

A pré-candidatura de Bolsonaro (PL) à reeleição está marcada para o dia 26 de março; a de Lula, para eleição, pode ter lançamento oficial em 1º de maio, quando o partido pretende anunciar no mesmo evento o apoio de partidos como o PSB, PCdoB, PSOL, PV, Rede e Solidariedade, e de setores do MDB e PSD

Os bastidores para 2 de outubro ainda vão esquentar, a mídia golpista ainda tenta incluir os nomes de Moro e Eduardo Leite para quebrar a polarização entre Lula e Bolsonaro. Missão impossível, porque na corrida presidencial, só tem duas raias no primeiro turno, e já estão marcadas.

