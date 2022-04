Recado de Jackson do Pandeiro para a terceira via

Apoie o 247

Que vergonha! Que sabujice! Parece que voltamos aos tempos da famigerada Aliança Para o Progresso. Não consigo entender candidatos a presidente do Brasil apresentando propostas nos Estados Unidos, como se disputassem a sucessão de Biden e não de Bolsonaro.

Sugiro que ouçam as sábias palavras do brasileiríssimo Jackson do Pandeiro em seu antológico “Chiclete com banana”, dos anos 50.

“Eu só ponho bebop no meu samba/ quando o Tio Sam tocar um tamborim/ quando ele pegar no pandeiro e no zabumba/ quando ele aprender que o samba não é rumba/ Aí eu vou misturar Miami com Copacabana/ chiclete eu misturo com banana/ e o meu samba vai ficar assim/ é, mas em compensação/ eu quero ver um boogie-woogie de pandeiro e violão/ quero ver o Tio Sam de frigideira/ numa batucada brasileira”.

Candidatos a presidente do Brasil só deveriam debater na Universidade de Harvard se candidatos a presidente dos Estados Unidos debaterem suas propostas na USP.

