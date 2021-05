Renan pede prisão de Wajngarten

"A decisão, no entanto, cabe ao presidente da CPI, Omar Aziz", explica Alex Solnik edit

O relator Renan Calheiros acaba de pedir a prisão em flagrante do ex-chefe da Secom, Fábio Wajngarten, por ter mentido inúmeras vezes durante o seu depoimento à CPI da Covid.

A decisão, no entanto, cabe ao presidente da CPI, Omar Aziz que no momento do pedido de Renan estava ausente, sendo substituído pelo vice-presidente, Randolfe Rodrigues.

