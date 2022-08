Resistência já!

Apoie o 247

ICL

Em São Paulo, no dia 11, a partir das 10 da manhã, a manifestação popular com a leitura da Carta em Defesa do Estado Democrático de Direito será, por iniciativa da Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco.

No Rio de Janeiro, no mesmo dia 11/08 e no mesmo horário, a concentração e a leitura da carta serão nos emblemáticos pilotis da PUC, que têm sustentado a resistência universitária brasileira desde a ditadura de 64.

Essa carta histórica e necessária será lida simultaneamente, espera-se, em todos os grandes centros e cantões do Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A hora é essa! Chegou o momento de reagir contra os desmandos, o autoritarismo destrutivo, a violência e todas as formas de intimidação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A podridão que corrói o Brasil tem um responsável, o Presidente da República. Seus asseclas não são apenas os que o cercam, são as demais instituições brasileiras, que assistiram a esse processo de deterioração de modo silencioso e inerte, coniventes e permissivas, e agora veem esse cenário monstruoso se voltar contra elas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde o advento deste governo, temos vivido a angústia de denunciar, gritar, esbravejar, sem ouvir eco. Os gatos pingados da mídia progressista, os cientistas, os artistas, os professores bradavam para uma sociedade surda e olhando de lado.

Agora, enfim, quebrou-se o encantamento perverso. O povo trabalhador, os setores influentes e respeitáveis, as multidões escutam o som cada vez mais ruidoso da opressão. A corda repressiva também lhes aperta os pescoços, lhes retira o ar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reação já, reação sempre! No dia 11 deste agosto vamos desfraldar nossa indignação e mostrar que somos mulheres e homens, não somos ratos!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.