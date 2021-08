Reverendo entrega Bolsonaro

Jornalista Alex Solnik diz que o X da questão foi a reunião no Ministério da Saúde, em março. "Ele mandou e-mail ao meio dia e foi recebido às 4 da tarde do mesmo dia. Só consegue acesso tão instantâneo quem tem um padrinho forte:ou o ministro da Saúde ou o presidente da República", afirma edit

Por Alex Solnik

Bem que o reverendo Amilton Gomes tentou convencer os senadores de que não tem nenhuma relação com Jair Messias Bolsonaro ou com a primeira-dama Michelle.

Empenhou-se com denodo para não envolver Messias no rolo da Davati/ Astrazeneca. Mas em vão.

Porque acabou entregando o presidente.

O X da questão foi a reunião no Ministério da Saúde, em março.

Ele mandou e-mail ao meio dia e foi recebido às 4 da tarde do mesmo dia.

Só consegue acesso tão instantâneo quem tem um padrinho forte:ou o ministro da Saúde ou o presidente da República.

Como ele não tem nem nunca teve qualquer relação com Pazuello e sim com Bolsonaro - foi filiado ao PSL, participou da campanha presidencial e também se desfiliou do PSL - não é difícil descobrir quem abriu as portas do ministério para ele.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

