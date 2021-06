Salles pediu demissão após saber que seria preso, informa Estadão

Segundo o jornal paulista, Bolsonaro ainda chegou a pedir que o ex-ministro ficasse no cargo e enfrentasse o Supremo. Salles, no entanto, teria dito que temia pela segurança da mãe, também investigada por operações financeiras em escritório de advocacia do qual é sócia com o filho edit

247 - O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, na quarta-feira, 23, decidiu deixar a pasta quando soube que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediria sua prisão, segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo. Ele obteve a informação na terça, 22.

Segundo o jornal paulista, Bolsonaro ainda chegou a pedir que o ex-ministro ficasse no cargo e enfrentasse o Supremo. Salles, no entanto, teria dito que temia pela segurança da mãe, também investigada por operações financeiras em escritório de advocacia do qual é sócia com o filho.

O ex-ministro é alvo de um inquérito que investiga um esquema ilegal de retirada e venda de madeira. Segundo o ex-superintendente da Polícia Federal (PF) do Amazonas, Alexandre Saraiva, Salles usava o cargo no ministério para favorecer madeireiros que desmatam a Amazônia, abrindo caminho para o contrabando de madeira ilegal.

