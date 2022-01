Salve, salve o capitão comunista, que não se acovarda ao fascismo!

Apoie o 247

ICL

Caríssimo Capitão Vinícius Sousa

Lotado Cachoeiro de Itapemirim, ES

Receba a minha mais sentida e profunda solidariedade frente à enorme perseguição que, eivada de calúnias e tentativas de desconstrução de sua consciência política e de classe, é assacada contra o senhor.

PUBLICIDADE

Asseguro-lhe que esta solidariedade ultrapassa meu interesse pessoal na causa que o senhor defende e que o motiva a lutar. Solidarizo-me com o senhor também me nome da Igreja Católica Anglicana, da qual sou Arcebispo Primaz a mercê do povo trabalhador e dos pobres desta instituição.

Posso lhe dizer que a luta com a qual se envolve, prezado Capitão Vinícius, comove-me pela segurança de suas convicções e pelo sentido profundo de sua fundamentação.

O senhor não é um “porra louca”, como costuma se dizer no ambiente político onde se identificam pessoas sem raízes e compromissos orgânicos e organizados com a luta em defesa de princípios na marcha da construção de uma sociedade liberta do capitalismo e do fascismo.

PUBLICIDADE

Li com atenção a reportagem do jornalista Roberto Junquilho no Site Século Diário e me permiti respirar esperança com o testemunho eloquente a respeito de sua honra e dignidade como militar, trabalhador e patriota radicalmente antifascista.

O senhor demonstra serenidade e grandiosa segurança diante dos seus algozes, os mesmos que servem os propósitos mais nefastos, maus e perigosos à integridade nacional e até da segurança de nosso povo, usando as polícias e suas instituições como canalização dos detritos fascistas em forma de ódio, de perseguição e destruição da honra de lutadores como o senhor e muitos que defendem os direitos [email protected] policiais na sua condição de classe trabalhadora.

Roberto Junquilho foi feliz ao chamar sua frase ‘eu incomodo porque sou comunista’ para a manchete da matéria. Isto me fez “catar” na sua entrevista e na dinâmica sobre o seu caso o que o senhor entende por ser comunista.

PUBLICIDADE

E a definição de sua orientação ideológica demonstra a clareza do lutador, que enxerga e se move por força e energia que vem do além do mero profissionalismo, cego no cumprimento tímido e vazio de rotinas policiais e obediências hierárquicas.

Na fonte de sua afirmação ideológica o senhor percebe o fogo que queima com as labaredas originadas na contradição de classes. Nesse conflito, ainda que pareça surdo e cego muitas vezes, a burguesia age de modo perversamente castrador dos direitos populares e sociais dos trabalhadores, principalmente o de transformar a realidade na tomada do poder do Estado para impor os interesses classistas de quem realmente produz riquezas. “As transformações não ocorrem porque a burguesia controla a mídia, monitora os partidos políticos, não permite plebiscitos e impede que a democracia chegue para as pessoas”, o senhor afirmou ao Século Diário. Aí o senhor desenha a ação fantasma e aparentemente invisível a mover os aparelhos ideológicos pela burguesia.

O poder real e desumano no achatamento da resistência e da consciência de classe dos trabalhadores ao ponto de estes negarem sua condição classista e desacelerarem a luta pelos direitos devidos pela Constituição Federal. O senhor diz que isso faz com que “a classe trabalhadora não tem [não tenha] voz ativa”, formando o cenário de abandono sem saneamento adequado, transporte, segurança pública, ao mesmo tempo que o “governo federal entrega o patrimônio do país às potências estrangeiras”, que usam o poder do assalto para dizerem “o que deve ser feito. O Brasil está virando um fazendão, com a desindustrialização”.

PUBLICIDADE

Isto é, o senhor explica o significado que dá à sua afirmação de que ‘eu sou comunista’ ao conceituar a contradição de classes, com enorme desvantagem na injustiça econômica e social para a classe trabalhadora, desgovernada no abandono sem direitos básicos e, pior, esvaziada do seu ímpeto rebelde e revolucionário.

Em sua entrevista é clara a defesa que faz do direito e do dever de a classe trabalhadora resistir, inclusive policiais lutarem como trabalhadores. “…defende direitos plenos para os policiais, como qualquer cidadão…”.

O fato de integrar e ser pensante do Movimento Nacional de Policiais Antifascismo no Espírito Santo demonstra a diferenciação entre sua ideologia e o uso que os reacionários fazem das corporações policiais, contando com elas como antros de detritos fascistas.

Portanto, prezado Capitão Vinícius Sousa, se, por um lado, o senhor é ameaçado de criminalização fascista por causa da militância a partir de sua ideologia, por outro, é nela que o senhor se fundamenta e se alimenta para a luta e defesa dos direitos dos próprios policiais e guardas municipais e os chama à consciência de classe como trabalhadores, inclusive a de receberem salários dignos e de ajudarem o povo na tomada do poder e libertação das manipulações pela burguesia e pelo fascismo.

O apoio que compartilho com o senhor se inspira na mais bela afirmação que um se humano pode fazer sobre suas convicções, fé e luta: “eu sou comunista”!

Isto equivale também a não ser liberal, a não ser burguês, a não ser alienado manipulado pelos cachorros envenenados pela ideologia fascista e neoliberal. Ser comunista é ser livre para lutar e buscar a libertação, na revolução como processo natural da essência ideológica da classe trabalhadora.

Então que venham mais policiais, militares, guardas, operários, intelectuais, [email protected], mé[email protected], padres, pastores, bispos, cardeais, enfim, que tenham a nobreza de dizer e se reconhecerem comunistas.

Reitero a mais profunda solidariedade ao senhor, à sua família e a todo o Movimento Nacional de Policiais Antifascismo.

Contem com este site e com o Canal Cartas Proféticas para a suas lutas.

Abraços proféticos e revolucionários,

Dom Orvandil.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.