Apoie o 247

ICL

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia - Muito oportuna a proposta de Ciro Gomes na sua live de ontem. Chamou todos os pré-candidatos a denunciarem coletivamente, ao Brasil e ao mundo, as reiteradas ameaças de golpe de Bolsonaro em sua escalada para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro.

Não importa o partido, não importa sua pontuação nas pesquisas. Acima da disputa entre eles há uma batalha maior.

Democracia versus ditadura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Concordo com ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acho que todos - de Lula a Eymael - deveriam se reunir publicamente e assinar um manifesto em que reafirmam sua confiança nas urnas e seu compromisso com o resultado apontado por elas, seja ele qual for.

Mais ou menos nos seguintes termos: 1) confiamos de forma irrestrita no sistema eleitoral brasileiro que nunca deu sequer razão a uma denúncia de fraude desde a implantação em 1996; 2) nos comprometemos a aceitar o resultado das urnas seja ele qual for; 3) seja quem for o vencedor, este deverá ser proclamado e empossado novo presidente da República e assim será reconhecido por nós; 3) todas as decisões e demais encaminhamentos necessários ao desenrolar do processo eleitoral são de responsabilidade exclusiva, em última instância, do Tribunal Superior Eleitoral, cujas resoluções acatamos de modo irrestrito; 4) reafirmamos nossa convicção na democracia como o melhor regime político para levar à pacificação e ao crescimento econômico e à redução das desigualdades e 5) repudiamos quaisquer tentativas de reconduzir o Brasil ao pesadelo de uma ditadura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de firmar esse pacto democrático, os candidatos deveriam convidar Bolsonaro a assinar também.

Como ele não vai aceitar, os dois campos vão ficar bem demarcados.

De um lado, os democratas; do outro, o candidato a ditador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se a ditadura vencer, todos perdem.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE