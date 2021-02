Se aliem à Coalizão e vamos juntos construir a luta!

A Coalizão Negra Por Direito escreveu mais um capítulo da história do movimento negro brasileiro. As mais de 200 organizações integrantes e aliadas da Coalizão no Brasil e no exterior se mobilizaram no mesmo dia e em diferentes partes do mundo para expressar de diferentes maneiras que O Povo Negro Quer Viver!

Com um pauta única que se resumia a dois pontos básicos, os movimentos associados à Coalizão foram para as ruas de quase todo país. Foram *mais de 20 estados brasileiros * Também estiveram reunidos em lives pelo Brasil e pelo mundo. Nos EUA a Afro Brazilian Alliance (ABA) reuniu mais de 7 entidades de movimentos sociais no país.

Com os dois pontos centrais: a volta do auxílio emergencial de R$ 600 e a permanecia deste auxílio emergencial até o fim da pandemia e a vacinação em massa da população brasileira através do SUS, o ato da Coalizão Negra Por Direitos reforça o fato que não tem como desenvolver políticas públicas acertivas sem dialogar com o povo negro. Assim como, qualquer página de livro sobre a história do movimento negro brasileiro no século XXI deverá conter o dia 18 de fevereiro de 2021.

Se aliem à Coalizão, traga sua organização e vamos juntos construir a luta! Essa luta é para garantir os direitos já conquistados pelo povo e para a sua ampliação, especialmente num momento de ataque a democracia como vemos no país!

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.