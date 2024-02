Se entrega, Bolsonaro!

Apoie o 247

Bolsonaro está encurralado. As provas de que comandou uma tentativa de golpe de estado estão gravadas e documentadas. Não a operação Tabajara de 8/1, que foi uma tentativa estúpida, apesar de inspirada nele, mas o golpe de verdade, com mobilização de tropas, tanques e militares da ativa.

A depredação dos Três Poderes foi o ato desesperado dos bolsonaristas quando o golpe de verdade já tinha sido abortado.

O presidente do seu partido, o PL, está preso em flagrante por guardar arma ilegalmente e o próprio partido corre o risco de ser extinto por ter se envolvido na intentona.

Seu futuro político - e o dos filhos - praticamente não existe mais.

Bolsonaro também não pode manter contato com todos os alvos da operação de hoje.

Fugir do Brasil não dá mais, nem para países que não exigem passaporte.

A sua prisão já está escrita nas estrelas.

O único caminho que lhe resta é se entregar e confessar seus crimes, na esperança de atenuar a pesadíssima pena que lhe caberá.

