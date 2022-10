Se esse lugar for o Brasil...

Apoie o 247

Mesmo com o maior esquema de corrupção da história para a compra de votos, com maus empresários assediando eleitoralmente seus empregados, pastores neopentecostais manipulando a opinião pela fé; mesmo e apesar de todas as mentiras propagadas pela fábrica de ódio, a extrema-direita não vai vencer essa eleição.

No primeiro turno Lula teve 48,43% dos votos contra 43,20% de Bolsonaro. As pesquisas para o segundo turno mostram uma diferença um pouco menor, entretanto os votos estão cristalizados e, dificilmente, Lula não vencerá essa eleição.

Ah, os institutos de pesquisa apontam que a diferença está caindo!

Os institutos de pesquisa estão sendo ameaçados pela maioria do Congresso com a abertura de uma CPI e a regulamentação, com regras e métodos, que criminalizam o instituto que apontar pesquisas acima da margem de erro.

Não é de se descartar a hipótese de que os institutos estejam maquiando as pesquisas para favorecer o candidato à reeleição e fugir de futura perseguição e cadeia.

Não há como ignorar que existe uma legião de ’homens de bem’ que se espelham no ‘mito’ torturador e genocida, que cospem bobagens ideológicas como a fajuta ‘pauta de costumes’, para camuflar a incompetência de se reconhecer indivíduo produtivo, civilizado e parte do tecido social.

Nos últimos dias Bolsonaro teve sua presença questionada no Círio de Nazaré, causou arruaça em Aparecida, menosprezou nordestinos e fez apologia à pedofilia. Seus aliados estão invadindo igrejas católicas para ofender padres que pregam contra a fome e o ódio, dando sinais de como será um segundo mandato.

Em que lugar do planeta um candidato agride moralmente as famílias, desrespeita as religiões, prevarica, corrompe, não trabalha, faz declarações racistas e homofóbicas, é violento com as mulheres, arma a população, destrói a educação, explora a miséria, é seguido por uma escória reacionária, condecora milicianos, é responsável por milhares de mortes na pandemia, e ainda consegue aumentar sua intenção de voto?

Se esse lugar for o Brasil, então será preciso um freio de arrumação para que o país volte ao seu lugar de origem, onde sempre prevaleceu a honestidade, o trabalho, a solidariedade, a cultura e a alegria. Se preciso, vamos às ruas lutar sem tréguas para reconquistar nossa cidadania.

