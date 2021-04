Se Fachin ganhar da 2ª Turma, cai suspeição de Moro

"Hoje o plenário vai dizer quem tem razão: Fachin ou a 2a Turma.Se der razão a Fachin, a decisão sobre a suspeição de Moro será anulada. E então valerá, se for aprovada, tão somente a decisão de Fachin que anulou as sentenças do Guarujá, do sítio e do Instituto", escreve Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia edit

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Os 11 ministros do STF vão se enfrentar em duas partidas na tarde de hoje, em Brasília.

A primeira será PGR X Fachin. A Procuradoria Geral da República quer derrubar a decisão monocrática de 8 de março, proferida por Fachin, segundo a qual a 13a Vara Federal de Curitiba – leia-se Sérgio Moro - não deveria ter julgado processos contra Lula referentes ao triplex do Guarujá, ao sítio de Atibaia e ao Instituto Lula.

A segunda partida é Fachin X 2a Turma do STF.

Na sentença em que mandou anular “apenas todos os atos decisórios” da 13a Vara Federal, mas deu ao juízo federal do Distrito Federal a opção entre aceitar ou não os “atos instrutórios”, Fachin declarou perda de objeto de outros dez habeas corpus, inclusive o referente à suspeição de Moro.

A 2a Turma, no entanto, ignorou Fachin (que faz parte dela) e no dia seguinte julgou Moro suspeito no caso do triplex do Guarujá por 3 a 2.

Hoje o plenário vai dizer quem tem razão: Fachin ou a 2a Turma.

Se der razão a Fachin, a decisão sobre a suspeição de Moro será anulada.

E então valerá, se for aprovada, tão somente a decisão de Fachin que anulou as sentenças do Guarujá, do sítio e do Instituto.

