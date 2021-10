Se houver país

"As manchetes no Brasil dão conta de que o governo Bolsonaro está tornando o pais possível para um número cada vez menor de brasileiros, daí não é de estranhar que cresça a fila do osso, e aumente os brasileiros em situação crônica de insegurança alimentar" edit

Mãe de 5 filhos é encarcerada por roubar comida.

A inflação anual passa de 10% e o presidente do BC diz que a notícia é melhor do que ele esperava e que não vai mudar nada.

Mulher morre por queimaduras por causa do uso do álcool para cozinhar, por impossibilidade de comprar gás de cozinha devido ao alto custo do mesmo.

Petrobras anuncia aumento nos preços da gasolina e do botijão de gás.

O preço da cesta básica dispara, e tem alta em 11 capitais.

Atingimos o número de 600 mil mortos pela Covid 19, fora as subnotificações e o presidente do Conselho Federal de Medicina diz que o ineficaz medicamento Cloroquina não pode ser descartado.

O ministro da saúde, diante da perda recorde de vidas para a pandemia, defende o fim do uso obrigatório de máscara… Será que é para dar um significado especial para essa data fatídica?

O desmatamento da Amazônia continua batendo recordes.

O presidente Bolsonaro veta distribuição gratuita de absorventes para estudantes de baixa renda e mulheres vulneráveis.

O ministério da Economia, do ministro que tem dinheiro em “offshore” corta 92% dos recursos da ciência.

E o presidente já fala em desabastecimento em 2022, por culpa da China, como se já não estivéssemos nesse processo…

As manchetes no Brasil dão conta de que o governo Bolsonaro está tornando o pais possível para um número cada vez menor de brasileiros, daí não é de estranhar que cresça a fila do osso, e aumente os brasileiros em situação crônica de insegurança alimentar.

E vamos esperar as eleições para uma possível mudança de rumos no país, isto é, se não chegarmos a situação em que, parafraseando Inácio de Loyola Brandão, não veremos mais país nenhum!

