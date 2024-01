Se o computador da Abin estiver com Carluxo, poderá motivar prisão preventiva, diz Lenio Streck

Apoie o 247

Os indícios colhidos ao longo do tempo da ligação umbilical dos Bolsonaros com a agência paralela de arapongagem são inúmeros, não bastassem as “confissões” do próprio ex-presidente em falas públicas. As palavras sempre traíram Jair.

Mas, cá entre os mortais, a possível existência de um computador de propriedade da Abin em posse de Carluxo, desde sempre apontado como comandante do Gabinete do Ódio, é de arrepiar.

A coluna perguntou a Lenio Streck se o fato poderia acarretar a prisão do filho-vereador. Eis a resposta do jurista: “Será gravíssimo. Poderia, se confirmado, ser fundamento de prisão preventiva”.

