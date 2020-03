Se você sabe…

Sabe quando você não entende porque o presidente do seu país, em meio a uma pandemia, age como um tresloucado e põe em risco a vida de todos os que estão à sua volta? edit

Sabe quando você não sabe o que dizer diante do quadro dantesco que você assiste no seu país?

Sabe quando você não entende porque diante de uma pandemia, o presidente tira um técnico do comando do combate à enfermidade e entrega a função para um general? Só falta o novo comandante suspender a decisão de trazer de volta os médicos cubanos!

Sabe quando você não entende porque o Congresso Federal e o STF assistem a essa loucura impassíveis?

Sabe quando você não entende como um grande empresário varejista exige que funcionários trabalhem nas dependências da empresa mesmo tendo sido expostos ao contágio? E, depois, um dos funcionários, obrigados a trabalhar, que esperava pelo resultado do teste, descobre que contraiu o virus.

Sabe quando você não entende religiosos que congregam milhares de pessoas dizerem para essas pessoas não se preocuparem com o vírus… que é coisa de Satanás?

Sabe quando você não entende porque o presidente do congresso diz o que o executivo deveria ter feito e não fez, diante da pandemia, e não faz nada em relação a isso?

Sabe quando você não entende quando o presidente do seu país fecha, parcialmente, a fronteira com a Venezuela por causa do vírus, quando o vírus vem de todo lugar, menos de lá?

Sabe quando você não consegue entender como um ser humano consegue ser tão ideologicamente obcecado?

Sabe quando você não entende porque o governo federal aproveita o pânico para, ao invés de tomar as medidas necessárias para acalmar o seu povo com medidas eficazes, lançar uma MP para retirar, ainda mais, os direitos dos trabalhadores?

Sabe quando você não entende porque um governador de direita fala, como médico, sobre o perigo do vírus, censurando o presidente tresloucado, e os seus eleitores o vaiam e o chamam de traidor?

Sabe quando você e todo mundo sabe que o presidente do país precisa ser interditado, mas, ninguém faz nada?

Sabe quando você já começa a assistir tudo sobre a Itália, para saber o espera o seu país diante de tanta irresponsabilidade e crueldade do governo e da elite?

Sabe quando você, finalmente, se dá conta do que o servilismo atávico, herdado da escravização, fez com a sua nação, que faz com que os massacrados, que já perderam todos os direitos trabalhistas, fiquem a espera de uma saída vinda daqueles que sempre os escravizaram?

Se você sabe, você sabe o tamanho da angústia de ser da cidadania emprobecida no Brasil.

Estão reconstruindo a Senzala... Temos de tomar a Casa Grande!