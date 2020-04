Seis sinais de um novo acordo nacional

O divórcio com a Lava Jato abre caminho para a queda de Bolsonaro? Elencamos aqui seis fatos das últimas horas após a demissão de Moro, que apontam para as possibilidades de um consenso das instituições que passe pela derrubada de Bolsonaro. edit

O divórcio com a Lava Jato abre caminho para a queda de Bolsonaro? Elencamos aqui seis fatos das últimas horas após a demissão de Moro, que apontam para as possibilidades de um consenso das instituições que passe pela derrubada de Bolsonaro.

1. Empresários bolsonaristas anunciam sentimento de terem sido traídos por Bolsonaro

Cerca de duzentos empresários liderados pelo exótico “Véio da havan”, além de Flávio Rocha, dono da Riachuelo, anunciaram decepção com Bolsonaro e que se sentiram traídos como eleitores com a demissão de Moro.

2. PSDB, o principal partido da direita tradicional, abre fogo contra o presidente.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, cacique do PSDB, pede que Bolsonaro renuncie. O governador do PSDB Dória discursa e chama Bolsonaro de um vírus que também precisa ser enfrentado, além do COVID-19.

3. Bancada da bala cogita retirar apoio a Bolsonaro

Parlamentares que se articulam na Frente Parlamentar da Segurança Pública, conhecida pela alcunha de "bancada da bala", cogitam retirar apoio a Bolsonaro, conforme anunciou o líder da bancada Capitão Augusto (PL/SP).

4. Jornal Nacional de sexta (24/04) inicia campanha oficial da Globo por impeachment

Jornal Nacional especial, com uma hora e meia de duração, apresenta denúncias vazadas por Sérgio Moro e abre oficialmente com isso campanha da emissora por impeachment de Bolsonaro.

5. Mercado financeiro teme saída de Guedes

Esse personagem tão misterioso quanto poderoso intitulado mercado financeiro, manifestou-se preocupado com a saída de Guedes após saída de Moro. A Ibovespa teve queda de investimento na sexta do episódio e o risco da interferência no Ministério da Economia de Paulo Guedes estressa o mercado financeiro;

6. STF e Congresso se movem par apurar denúncias

O Procurador Geral da República Augusto Aras pediu apuração de inquérito ao STF e o líder do PSDB pediu abertura de CPI no Congresso, para apurar as denúncias de Moro. Congresso e STF se movem contra o presidente, e aí recordamos que as duas casas são presididas pelo DEM, partido estremecido com Bolsonaro desde a saída de Mandetta.

Todos esses fatos revelam perda de apoio do governo na esfera econômico-empresarial e na esfera política. Mesmo que o presidente possa manter apoio popular emulado por um sentimento de que ele representa o desejo difuso de retorno a atividade econômica, é importante lembrar que nossa política não se baseia na expressão da vontade do povo. Ainda mais num ano que não tem eleição presidencial. O munco político e econômico tem maior governança. O andar de cima tem maior capacidade de ação do que a massa. Se um impeachment iniciar no Congresso, o que a base social de Bolsonaro vai fazer? Atos de "não vai ter golpe"? É sério? E daí?

Bolsonaro parece estar conseguindo o que sempre quis. Ser um personagem contra o que ele chama de "sistema". Pois bem, existe um sistema que parece estar formando o consenso de que ele é disfuncional. Aos militares, que ainda permanecem no seu governo, sua saída atrapalharia? Por que, se Mourão permanecer? Essa esfera política e econômica, que evidentemente não é homogênea e tem contradições, parece estar ajustando os termos, os detalhes. Mas existe uma necessidade que parece apressar o consenso. Os sobressaltos provocados pelo presidente atrapalham os negócios e isso afeta não só a direita, mas empresários e investidores. É por isso que o fã -clube de Bolsonaro é muito pouco para segurá-lo. Os militares também não têm motivos para defendê-lo, uma vez que nada perderiam com sua saída e a permanência de Mourão. Um novo grande acordo nacional, com todas as instituições, parece estar se formando.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.