Seja homem, presidente! Isso é só uma obstruçãozinha

Apoie o 247

ICL

Jair Bolsonaro, o presidente que não iria interromper as suas animadas férias em solidariedade às vítimas das enchentes na Bahia, acabou tendo que interrompê-las por questões de saúde. Logo ele, que não é muito chegado ao tema e não costuma se preocupar com a saúde dos outros. Segundo o que foi postado em seu perfil oficial no Twitter, ele começou a passar mal após o almoço de domingo e foi levado para o hospital às 3 horas da manhã desta segunda-feira. Um horário que, segundo os místicos e ocultistas, representa a “hora da morte”. Morte que também costuma ser ignorada pelo atual presidente. Basta lembrar as suas declarações diante dos milhares de mortos vítimas da covid-19.



O Messias que não faz milagre, não é coveiro e também não sabe governar um país, vinha gozando a suas férias ensandecidamente, como é característico de sua personalidade, e registrando nas redes sociais todos os momentos de lazer e felicidade que o erário público lhe permite desfrutar. Possivelmente, mais essa obstrução intestinal se deve ao consumo excessivo de picanha e leite condensado, algo que a maioria do povo brasileiro nem sonha em consumir desde que esse governo assumiu com a sua política de obstruir a chegada de alimentos à mesa dos menos favorecidos. As férias de Bolsonaro em meio ao caos social que o Brasil enfrenta, é mais um de seus deboches frente à fome, às incertezas e ao desespero de milhões de brasileiros.



Psicopata por essência e sociopata por convicção, ele fez questão de postar uma foto hospitalizado e relembrar a facada que teria sofrido e de apontar aquele pseudo atentado como o responsável pelo problema de saúde que está enfrentando. Mas, e daí? Será que ele imagina suscitar alguma comoção naqueles que ele despreza, ignora os sentimentos, não tem empatia e não sente remorsos por negligenciá-los sob a égide do poder que ocupa? Ora! Deixa de mi mi mi, presidente! Até quando vossa excelência vai continuar chorando? Isso é só uma dorzinha de barriga. É preciso enfrentar essa situação como homem. Se o senhor vier a morrer, nós iremos lamentar. Mas a vida segue. Fazer o quê? O país não pode parar por isso.< /span>



Obviamente, sua morte não é cogitada. Uma vez que o seu perfil de atleta lhe garante maior resistência física e imunidade ante os percalços sanitários que a humanidade tem enfrentado. Vale lembrar que além de atentar contra a saúde da população, receitando remédios e tratamentos sem comprovação científica, Bolsonaro também nutre hábitos nocivos que atentam contra a sua própria saúde. Por vezes, já foi flagrado se empanturrando de cachorro-quente, hambúrgueres e pão com leite condensado. Não bastasse o espírito, o seu estômago também se assemelha ao de um porco que come tudo o que vê pela frente. Ele comia até “gente” com o dinheiro do auxílio moradia. Na sua idade, essas estripul ias gastronômicas não são aconselháveis.



Eu não sou médico, mas a minha intuição diz que os gritos de “Ei, Bolsonaro, vai tomar no c.” que têm embalado os shows de vários artistas Brasil afora, podem ter atingido a vossa região retal, provocando-lhe uma obstrução de vozes revoltadas com os desmandos de seu governo e com a sua desumanidade diante da dor e do sofrimento de milhões de pessoas. Não há comprovação científica no que eu falo, mas isso não me parece um problema. Afinal, o presidente não acredita na ciência mesmo. Embora, sempre recorra a bons hospitais e a bons médicos para se desobstruir. Para a nossa falta de sorte, Bolsonaro só consegue cagar, de fato e de direito, sobre a cabeça do povo brasileiro. Nesse caso, o seu intestino funciona como um reló gio e a substância malcheirosa é despejada regularmente.



Para aqueles que estão se aproveitando do ocorrido, para mais uma vez tentar transformar Bolsonaro em um mártir, eu só consigo lhes desejar que tenham um pouco mais de vergonha na cara e sejam menos desonestos intelectualmente. A começar por Rodrigo Constantino, que publicou um vídeo no qual ele consegue relativizar a escolha dos alemães pelo nazismo de Hitler, ao mesmo tempo em que chama a esquerda de “gente do mal” e acusa os opositores do governo de desejar a morte do presidente e de desumanizá-lo. Tudo para dramatizar a obstrução intestinal do pior presidente da história do Brasil, e tentar recoloca-lo na disputa presidencial como uma vítima do ódio de seus advers ários, por ele ser, apenas, diferente deles. Idiotices e “constantinices” ideológicas à parte, eu só quero saber como é que se desumaniza alguém que nunca foi humanizado?



Enganam-se aqueles que pensam que existe uma motivação revanchista permeando este artigo. Pelo contrário. Desejo ao presidente a mesma saúde que ele sempre desejou ao povo brasileiro durante a pandemia. Que não lhe falte os medicamentos necessários para a sua recuperação, assim como faltaram vacinas que poderiam ter salvado milhares de vidas levadas pelo vírus. Com vidas não se brinca e nem se faz piada. Que o deus das milícias o proteja e o guarde sob o seu justo fuzil, dando-lhe pronto reestabelecimento e muita saúde para suportar a derrota que o abaterá no dia do sufrágio final, marcado para outubro desse ano. Eu profetizo a cura da sua doença, a sua derrota nas urnas, o fim da sua carreira política e a sua prisão por todos os crimes cometidos durante o seu man dato. DecântarabialaraLulaLá!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.