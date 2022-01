Sem açúcar, sem afeto

"Lamentável a decisão de Chico de tirar do repertório 'Com açúcar, com afeto'. Um dos autores mais censurados na ditadura, adere à autocensura", diz Solnik edit

Apoie o 247

ICL

Lamentável e preocupante a decisão de Chico Buarque de tirar do repertório “Com açúcar, com afeto”, de 1966, por sua conotação machista, como ele próprio anunciou no documentário sobre Nara Leão.

Um dos autores mais censurados na ditadura, adere à autocensura.

Subscrevo as palavras do meu amigo Juca Kfouri: “ninguém tem o direito de pôr no índex uma letra dessas, nem quem a pariu”.

PUBLICIDADE

Ao sucumbir àquilo que eu chamo de autoritarismo feminista, Chico Buarque dá força à pior das censuras: a censura do passado.

Apagar a história não ajuda a melhorar as pessoas. Só deturpa a história.

PUBLICIDADE

Em tempos de tanto rancor e ódio, palavras como “açúcar” e “afeto” soam como ofensa aos ouvidos intolerantes.

PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.