Será que a hora chegou?

Mais um adolescente negro, depois de sequestrado e torturado, foi morto, Guilherme Silva Guedes, 15 anos, possivelmente, por militares, segundo indícios.

A população reagiu, e ônibus e trólebus foram incendiados.

Soldados da PM foram filmados agredindo moradores no local onde o houve os protestos.

Aconteceu em Vila Clara, zona sul da cidade de São Paulo, sequestrado na madrugada do dia 14/6/2020, e encontrado morto em Diadema, SP, a família só conseguiu reconhecer o corpo na tarde do dia 15/6/2020, no IML Sul, Brooklin, zona sul da capital paulista.

Lamento

Eu queria ser um indistinguível,

Mas não me tratam como ser humano!

Eu nem sou fidalgo nem sou fulano,

Por vezes, quis mesmo ser invisível!

Pois eles só me veem quando querem!

Quando querem, eu quero vê-los cegos.

Me percebo preso por cruéis pregos,

Pois, por tudo, por nada só me ferem!

Só vim para cá tangido por dor…

Eu fiz foi construir, e sem escolha!

Mas vivem a me mirar com fuzil!

Eu sei ter orgulho de minha cor!

Que sua polícia se recolha!

Meu samba tem meu penhor do Brasil!

(Ariovaldo Ramos)

A população reagiu! Seria este o começo? Inspirada pelo reação dos estadunidenses? Aí a PM aparece na região, depois dos eventos, e começa a espancar moradores sem mais nem porquê.

Estaríamos diante de incipiente despertar dos perseguidos por sua cor?

E a ação da PM, posterior e, aparentemente, sem coordenação, seria uma intimidação promovida por membros da corporação agindo à revelia da hierarquia?

A suspeita é que os assassinos de Guilherme, que estavam à paisana, eram “PMs” fazendo o conhecido “bico” para a SABESP.

Estaríamos diante de uma agência oficiosa protegendo seus associados?

São tantas perguntas… e, talvez, a mais importante: Como vamos parar esse genocídio no Brasil?

A reação do povo me lembra uma das estrofes da composição de Wilson das Neves:

“Não tem órgão oficial, nem governo, nem Liga

Nem autoridade que compre essa briga

Ninguém sabe a força desse pessoal

Melhor é o Poder devolver à esse povo a alegria

Senão todo mundo vai sambar no dia

Em que o morro descer e não for carnaval”

Será que a hora chegou?

