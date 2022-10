Sergio Moro absolve Lula para sempre

Apoie o 247

Por Eric Nepomuceno, para o 247

É preciso reconhecer que ao menos uma única vez em sua vida Sérgio Moro teve um momento de decência.

Foi quando apareceu no debate entre Lula e Jair Messias integrando o bando de cúmplices (quase-quase me distraio e escrevo “equipe de assessores”…) do pior e mais abjeto presidente da história deste país. Ao expor publicamente a aliança entre sua putrefata figura e a aberração ambulante que destroçou e destroça o Brasil, Moro cimentou de vez a imagem de parcialismo ilimitado e falta absoluta de honestidade em seus tempos togados. Já havia deixado isso claro quando aceitou ser ministro do presidente que ajudou a eleger mandando de maneira absurda Lula para a cadeia.

Mas agora, ao pasar a fazer parte não apenas do governo, como no passado, mas da campanha eleitoral, e indo ao debate na suposição de que iria constranger Lula, o que Moro fez foi pasar um atestado indiscutível da sua manipulação, e com isso liquidar de vez qualquer suspeita sobre sua integridade: já não há espaço para suspeita, só para a certeza irremediável e absoluta de que de íntegro ele não tem nem vestígio.

Aliás, até agora não entendo a razão de Lula não ter sido mais explícito e incisivo nessa denúncia. Que Sérgio Moro tenha sido eleito senador pelo estado do Paraná é só mais uma clara mostra do ponto de decadência em que chegamos. Reconstruir ese país será muito, mas muitíssimo mais difícil do que eu imaginava. A cada dia que passa surgem novas e concretas mostras da degradação em que fomos mergulhados.

É um cenário assustador. E Moro senador, aliado a Jair Messias, é apenas uma clara mostra dessa podridão em que o Brasil se afoga.

