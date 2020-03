Serve para quê?

Os generais, brigadeiros e almirantes servem para quê?

Eles nunca se arrependem… nunca admitem os seus erros!

Ficam sempre tentando justificar o injustificável!

Ficam sempre nos ameaçando!

A gente tem de acordar e dormir pensando no que eles podem ou vão fazer!

Então, eles servem para nos amedrontar, para nos chantagear?

Aí, sustentam um presidente que veio de suas trincheiras…

Portanto, foi educado por eles, que são tudo, menos educados.

Aí, o presidente faz o que foi treinado para fazer… entregar o Brasil e esmagar os pobres!

Aí, o presidente demonstra todo o autoritarismo da caserna…

Aí, dizem que os militares se reunem para tirar-lhe o apoio e propor outro militar.

O que é que os militares têm a ver com isso?

Eles e as entidades secretas?

Os militares deveriam se ater ao seu papel constitucional.

E, mais, uma vez que se tornou militar de carreira, nunca mais deveria voltar a ser civil.

Eles não sabem ser civis… eles são treinados para tudo isso que nós já vimos e sofremos.

E eles dizem que salvaram a democracia…

É o contrário, eles acabaram com a democracia e construíram a máquina corrupta e corruptora de que, até hoje, estamos tentando nos livrar, e aí, por meio de “fakeNews” eles voltam ao poder.

Me lembro de entrevista, que assisti, do Mário Covas, que contou como a golpe, a ditadura militar mudou o congresso, corrompendo-o com mordomias nunca vistas, e estabelecendo a corrupção como “modus operandi”.

Doutra feita assisti a fala de um ex-ministro do STF, dizendo ao Congresso que, se os congressistas não legislassem, o judiciário seria obrigado a legislar via jurisprudência! Pois, se o judiciário não assumir o seu poder de fazer valer a Constituição os militares podem, mais uma vez se achar a solução… contra tudo o que são e contra tudo o que devem!

Os militares não fazem autocrítica, não se arrependem…

Quem não se arrepende, não presta, não serve!

