Show de Caetano tem homenagem a Bruno e Dom, Fora Bolsonaro e Lula-lá

Apoie o 247

ICL

No show "Meu coco", em Brasília, neste sábado, Caetano Veloso desfraldou logo no início uma toalha com as fotos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips e perguntou?

- Por que pararam as investigações?

A conclusão precipitada da Policia Federal, de que o crime hediondo não teve mandante tem gerado indignação no Brasil e no exterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Logo que Caetano abriu a toalha a platéia, de pé, entoou um longo Fora Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais para o final do espetáculo, quando o artista ensaiou o encerramento, retirando-se do palco para depois voltar e cantar mais quatro músicas, a platéia pediu sua volta entoando o refrão "olê, olê, olá, Lula".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se havia algum bolsonarista no Centro Cultural Ulysses Guimarães, não teve espaço para dar um pio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE