Só Deus derruba Bolsonaro?

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Foi-se o tempo em que Bolsonaro assustava com suas bravatas juvenis no curralzinho do Alvorada.

Era soltar um “chega, porra”! (lembrando o famoso “eu prendo e arrebento” do general Figueiredo) para meio mundo correr para o abrigo anti-aéreo, esperando golpe.

Nem Figueiredo prendeu e arrebentou, nem Bolsonaro tem cacife para acabar com “porra” nenhuma.

Mas continua tentando assustar.

Ontem disse que só estava esperando “a ordem do povo” para finalmente dizer a que veio.

E repetiu que só Deus o tiraria da presidência.

Em certo sentido ele tem razão.

Se Deus é o criador de tudo que existe no Universo, foi ele quem também criou a covid-19.

Que está tirando Bolsonaro da presidência.

